بوتين ينفي نيته إرسال جنود احتياط للقتال في أوكرانيا

أكد بوتين في كلمة أن المجندين لا يشاركون ولن يشاركوا في القتال، مشددًا على أنه لن يستدعى جنود الاحتياط.

نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، نيته إرسال جنود احتياط للقتال في أوكرانيا، لافتا إلى أن الهجوم ينفذه عسكريون محترفون ويحققون الأهداف المحددة، بحسب النشر في "المشهد العربي".

وأكد بوتين في كلمة أن المجندين لا يشاركون ولن يشاركوا في القتال، مشددًا على أنه لن يستدعى جنود الاحتياط.

وفي اليوم الـ 13 للحرب في أوكرانيا، تستمر المعارك في محيط العاصمة الأوكرانية كييف وعلى محوريها الشمالي والشمالي الغربي، قبل ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، في وقت تتواصل فيه العقوبات الدولية على روسيا.

وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية بسقوط قتلى وجرحى، بينهم أطفال، في قصف للقوات الروسية على مجمع سكني في مدينة سومي شمالي شرقي البلاد فجر اليوم الثلاثاء. وأظهرت صور بثها ناشطون آثار قصف على مبنى سكني وتهدم جزء من المبنى.

ومن جهتها أعلنت هيئة الأركان الروسية أن وقفا لإطلاق النار سيسري ابتداء من العاشرة صباح اليوم الثلاثاء، لضمان عمل الممرات الآمنة في عدة مدن أوكرانية، كما أفادت وزارة الدفاع الروسية بأنها تراقب تحركات مدمرتين أميركيتين مزودتين بصواريخ موجهة دخلتا بحر البلطيق.