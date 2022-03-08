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الإسعاف الأوكراني: مقتل تسعة أشخاص من بينهم طفلان بقصف روسي على مدينة سومي

i24NEWS - AFP

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من تم إجلاؤهم يعبرون جسرًا مدمرًا أثناء فرارهم من مدينة إيربين ، شمال غرب كييف ، في 7 مارس
Dimitar DILKOFF / AFPمن تم إجلاؤهم يعبرون جسرًا مدمرًا أثناء فرارهم من مدينة إيربين ، شمال غرب كييف ، في 7 مارس

"طائرات العدو هاجمت بشكل خبيث المباني السكنية". وتشهد سومي الواقعة قرب الحدود الروسية، قتالا عنيفا منذ أيام"

أعلنت أجهزة الإسعاف الأوكراني، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم طفلان مساء الإثنين في غارة جوية على مدينة سومي الواقعة على مسافة 350 كيلومترا شرق كييف.

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وأشار جهاز الاسعاف  الذي وصل إلى مكان الحادث قرابة الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي على تلغرام، إلى أن "طائرات العدو هاجمت بشكل خبيث المباني السكنية". وتشهد سومي الواقعة قرب الحدود الروسية، قتالا عنيفا منذ أيام.

وفي السياق أعلنت زارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن قوات لوغانسك تسيطر على 11 بلدة مشيرة إلى أنه تم تدمير مطار أوزيرنويه في منطقة جيتومير وطائرتين من طراز ميغ وسوخوي وأكثر من 158 هدفا استراتيجيا تابعا للجيش الأوكراني خلال الساعات الـ24 المنصرمة.