إسرائيل تستقبل طائرة تقل 73 مهاجرًا يهوديًا من بيلاروسيا

لم تنشر إسرائيل إعلانا رسميا عن الرحلة فيما حظيت 3 رحلات جوية تقل لاجئين يهود من أوكرانيا بضجة إعلامية كبيرة

حطت في مطار بن غوريون، في إسرائيل اليوم الإثنين، طائرة من بيلاروسيا تقل 73 مهاجرًا يهوديًا، في أول رحلة مباشرة من البلاد منذ غزو روسيا لأوكرانيا.

ولم تقدم إسرائيل أي إعلان رسمي عن الرحلة، في تناقض مباشر مع ثلاث رحلات جوية تقل لاجئين يهود من أوكرانيا حظيت بضجة كبيرة في احتفالات حضرها رئيس الوزراء نفتالي بينيت، بحسب مراقبين.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه يعتقد أن الحكومة والجماعات المشاركة في تنظيم الرحلة عارضت نشر معلومات عنها خوفا من تعريض رحلات الهجرة المستقبلية من بيلاروسيا للخطر. وقالت المصادر للصحيفة "إنه منذ اندلاع الحرب، ظهرت أدلة على تزايد الاهتمام بالهجرة إلى إسرائيل بين اليهود في بيلاروسيا.

وصرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكثر من مرة، أن بيلاروسيا هيأت نفسها كنقطة انطلاق للهجمات الروسية ضد أوكرانيا، ويدعم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو روسيا بشكل قاطع.

وذكرت صحيفة "هآرتس" نقلاً عن مصادر مطلعة أن المهاجرين الذين وصلوا يوم الإثنين يعتزمون الانتقال إلى إسرائيل قبل الغزو الروسي. وكان من المقرر أن يصلوا في مجموعات أصغر في غضون أسابيع قليلة، ومع ذلك تم تغيير القرار بجمعهم في رحلة واحدة، بسبب الوضع الخطير في المنطقة.

وتحصل العائلات القادمة من أوكرانيا مع أطفال على منحة حكومية تبلغ حوالي 5000 دولار، ويحصل الأفراد على منحة قدرها 2000 دولار تقريبًا، بينما لا يتلقى المهاجرون من بيلاروسيا أية منح.

يشار إلى أن سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية أبلغت صباح اليوم الإثنين، بوصول 297 شخصًا يحمل الجنسية الأوكرانية تم رفض اثنين منهم. ووصل إلى إسرائيلمنذ بدء الحرب 3456 مواطن من أوكرانيا، لم يتم السماح ل_151 منهم بدخول البلاد، بحسب النشر في واينت.