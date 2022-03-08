الجامعات الإسرائيلية تتجند لصالح دعم اللاجئين من أوكرانيا

ستسهم الجامعات في توفير منح أساسية للعيش، إضافةً إلى منح تعليمية ومنح سكن ومتابعة الإحتياجات الأساسية

أعلن رؤساء الجامعات البحثية في الأكاديمية الوطنية للعلوم، ورئيس اللجنة الفرعية للتعليم العالي في الكنيست، اليوم (الثلاثاء) أن الجامعات الإسرائيلية سوف تتجند لمساعدة الباحثين والأكاديميين والطلاب من أوكرانيا الذين يأتون إلى إسرائيل. وستسهم الجامعات في توفير منح أساسية للعيش، إضافةً إلى منح تعليمية ومنح سكن ومتابعة الإحتياجات الأساسية للباحثين الجدد المنضمين من أوكرانيا إلى ملائهم في إسرائيل، وفق النشر في موقع واللا.

وتنوي الحكومة الإسرائيلية بحسب وسائل إعلام إسرائيلية الثلاثاء، تغيير سياستها المتعلقة بالهجرة للأوكرانيين مع تزايد الضغط العام ودعوة الوزراء إلى الإصلاح.

وسيتم نشر توجيهات جديدة الثلاثاء، تقضي بإلغاء مطالبة المهاجرين الأوكرانيين بدفع كفالة تصل إلى 3000 دولار عند وصولهم مطار بن غوريون الدولي.

وذكرت صحيفة "هآرتس" أنه من المتوقع أيضا أن تعلن الحكومة عن تحديد سقف لعدد الأوكرانيين غير اليهود المسموح لهم بدخول البلاد.