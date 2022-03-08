English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر
  • i24news
  • الحرب في أوكرانيا
  • الأمم المتحدة تتوقع أن يتجاوز عدد اللاجئين الفارّين من أوكرانيا المليونين خلال 48 ساعة

الأمم المتحدة تتوقع أن يتجاوز عدد اللاجئين الفارّين من أوكرانيا المليونين خلال 48 ساعة

i24NEWS - AFP

دقيقة 1
لاجئون من أوكرانيا يصطفون في طابور لتقديم طلبات الحصول على تصاريح إقامة في مركز المساعدة الإقليمي للاجئين في مركز مؤتمرات براغ في براغ ، جمهورية التشيك في 7 مارس 2022.
Michal Cizek / AFPلاجئون من أوكرانيا يصطفون في طابور لتقديم طلبات الحصول على تصاريح إقامة في مركز المساعدة الإقليمي للاجئين في مركز مؤتمرات براغ في براغ ، جمهورية التشيك في 7 مارس 2022.

مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين"قد يرغب أربعة ملايين شخص في مغادرة البلاد هربًا من الحرب"

توقّع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اليوم الثلاثاء، أن "يتجاوز عدد اللاجئين الفارّين من الحرب في أوكرانيا المليونين خلال 48 ساعة كحد أقصى"مشيرا إلى أنه "قد يرغب أربعة ملايين شخص في مغادرة البلاد هربًا من الحرب".

Video poster

وقدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عدد اللاجئين القادمين من أوكرانيا حتى الاثنين 1,735,068 لاجئًا على موقعها الإلكتروني المخصص في الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش وهذا العدد يزيد بـ200 ألف على الحصيلة السابقة يوم الأحد.

وتتوقع السلطات والأمم المتحدة تدفّق مزيد من اللاجئين، خصوصا عند فتح الممرات الإنسانية التي ستسمح للمدنيين المحاصرين في المدن الكبرى بالخروج.