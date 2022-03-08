الأمم المتحدة تتوقع أن يتجاوز عدد اللاجئين الفارّين من أوكرانيا المليونين خلال 48 ساعة

مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين"قد يرغب أربعة ملايين شخص في مغادرة البلاد هربًا من الحرب"

توقّع مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، اليوم الثلاثاء، أن "يتجاوز عدد اللاجئين الفارّين من الحرب في أوكرانيا المليونين خلال 48 ساعة كحد أقصى"مشيرا إلى أنه "قد يرغب أربعة ملايين شخص في مغادرة البلاد هربًا من الحرب".

وقدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عدد اللاجئين القادمين من أوكرانيا حتى الاثنين 1,735,068 لاجئًا على موقعها الإلكتروني المخصص في الساعة 11,00 بتوقيت غرينتش وهذا العدد يزيد بـ200 ألف على الحصيلة السابقة يوم الأحد.

وتتوقع السلطات والأمم المتحدة تدفّق مزيد من اللاجئين، خصوصا عند فتح الممرات الإنسانية التي ستسمح للمدنيين المحاصرين في المدن الكبرى بالخروج.