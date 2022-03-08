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وزير الخارجية الأوكراني يتراجع عن اتهاماته بحق طيران إل عال الإسرائيلية ويقدم اعتذاره

i24news

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وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد لقاء كع وزير الخارجية الأمريكي عند معبر الحدود الأوكرانية البولندية في كورتزوفا ، بولندا في 5 مارس 2022.
OLIVIER DOULIERY / Pool / AFPوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يتحدث إلى وسائل الإعلام بعد لقاء كع وزير الخارجية الأمريكي عند معبر الحدود الأوكرانية البولندية في كورتزوفا ، بولندا في 5 مارس 2022.

شكر كوليبا شركة إل عال لتكريسها الوقت والجهد من أجل نقل المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا واعتذر عما قاله سابقا

اعتذر وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا، اليوم الثلاثاء، عن الاتهامات التي أوردها بالأمس بحق شركة إل عال وإسرائيل على السواء، وكتب الوزير في تغريدة على تويتر أن "إل عال منعت بالفعل إمكانية استخدام نظام الدفع الروسي ’مير’" وشكر إل عال لتكريسها "الوقت والجهد من أجل نقل المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا"، بحسب ما جاء في موقع واللا الإخباري.

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وهاجم وزير الخارجية الأوكرانية كوليبا أمس الاثنين شركة "إل عال" الاسرائيلية بشدة، وادعى أن الشركة الإسرائيلية تحصل على دفعات في النظام المصرفي الروسي "مير"، فيما اعتبره تجاوزًا للعقوبات التي فرضت على روسيا، بسبب غزوها لأوكرانيا، والحرب التي تدور منذ 12 يوما. 