شركة شِيل تعتزم"الانسحاب" من مشاريع النفط والغاز الروسيين بسبب الحرب في أوكرانيا

انسحاب شيل في المواد الهيدروكربونية الروسية بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمسال

أعلنت شركة شيل بي إل سي (شل) متعددة الجنسيات في بيان، اليوم الثلاثاء، عزمها الانسحاب من مشاركتها في جميع المواد الهيدروكربونية الروسية بما في ذلك النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز والغاز الطبيعي المسال على مراحل.

وذكرت الشركة أن قرارها التخارج من السوق الروسية يأتي بما يتماشى مع التوجيهات الحكومية الجديدة، وردة فعل على الحرب العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وكشفت الشركة أنها "وكخطوة أولى فورية، ستوقف جميع عمليات الشراء الفورية للنفط الخام الروسي؛ كما ستغلق محطات الخدمة وعمليات وقود الطائرات وزيوت التشحيم في روسيا".

وقدمت الشركة اعتذارا صريحا، لقيامها الأسبوع المنصرم، بشراء شحنة نفط روسية.. "نحن ندرك تماما أن قرارنا الأسبوع الماضي بشراء شحنة من النفط الخام الروسي ليتم تكريرها إلى منتجات مثل البنزين والديزل، لم يكن القرار الصحيح ونحن آسفون على ذلك".

ومن جهته أكد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير الثلاثاء أن أوروبا لديها "حلول لتصبح مستقلة عن الغاز الروسي" مضيفا أنه يريد "تسريع العمل بموجبها" لتكون قادرة على "مواجهة تحدي شتاء 2022-2023".

مؤكدا أن أسعار الغاز سيتم "تجميدها" حتى نهاية العام 2022 للمستهلكين في فرنسا، تحدث الوزير خلال رحلة إلى نورماندي عن سلسلة من الحلول الأوروبية للتعامل مع "صدمة الغاز" المرتبطة بالصراع الروسي وعواقبها على اقتصاد القارة.