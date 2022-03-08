زيلنسكي يشكر رئيس الحكومة الإسرائيلية على جهود الوساطة

من المتوقع ان يصدر الرئيس الامريكي اليوم سلسلة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها أوكرانيا

شكر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي رئيس الحكومة الاسرائيلية نفتالي بينيت مجددا على جهودة بالتوسط بين بلاده وروسيا، وهي المكالمة الرابعة بينهما منذ اجتماعه مع بوتين السبت الماضي في موسكو.

وأشار زيلنسكي في تغريده عبر حسابة إلى أنه "شكر رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينيت، على جهود الوساطة عبر اتصال هاتفي" وإن الاثنان "تحدثا عن طرق وضع نهاية للحرب والعنف".

وعلى صعيد متصل ذكرت تقارير أمريكية أن الرئيس جو بايدن من المتوقع أن يصدر اليوم أمرا بحظر استيراد النفط الروسي للولايات المتحدة مع مجموعة من العقوبات الجديدة. وفي غضون ذلك أعلنت عملاقتا النفط BP و Shell أنهم سيتوقفون عن شراء النفط الروسي، لكنهم قالوا إنه مع ذلك لن يوقفوا اتصالاتهن مع روسيا بشكل فوري، بسبب العقود طويلة الأجل الموقعة والصعوبات بايجاد حلول بديلة.