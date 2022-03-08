الرئيس الأوكراني :"لن نتنازل" ويطالب بريطانيا الاعتراف بروسيا "دولة إرهاب"

الرئيس الأوكراني يطالب بريطانيا تقديم مساعدات عسكرية إضافية ويؤكد ان بلاده "ستقاتل حتى النهاية"

أوضح الرئيس الأوكراني فولدمير زيلنسكي في كلمة له عبر الفيديو أمام مجلس العموم البريطاني بأن الحرب التي يواجهها الأوكرانيون أمام الروس تشبه الجهود البريطانية في الحرب العالمية الثانية، حيث اقتبس زيلنسكي من كلمة تشرشل الشهيرة "لن نتنازل ولن نخسر سنحارب في الغابات، السهول، الشواطئ وفي الشوارع". وأكد زيلنسكي على حاجة أوكرانيا الى مساعدات عسكرية إضافية من بريطانيا، كما طالب من رئيس الحكومة بوريس جونسون أن تقوم بريطانبا بالاعتراف بروسيا بأنها "دولة إرهاب".

ووصف زيلنسكي كيفية تقدم الحرب، يوما بعد يوم، وكيف ضاعف الروس هجماتهم، وطلبوا من الأوكرانيين الخضوع، لكنهم رغم ذلك واصلوا القتال ، وشدد "هذا لم يكسرنا".

وقال زيلنسكي :"من اليوم الأول هاجمونا بصواريخ كروز، الجميع نهضوا-نساءا، أطفالا، جميع الأوكرانيين، ومنذ ذلك الوقت لم نتمكن من النوم ". وأضاف "جميعنا حاربنا لأجل بلادنا".

وهاجم الرئيس الأوكراني في كلمته حلف شمال الأطلسي "الناتو" وقال إن الحلف "لا يعمل بشكل صحيح" وذلك بعد الفشل بفرض حظر طيران فوق أوكرانيا، وهي خطوة طالب بها الأوكرانيون دفاعا عن بلادهم.

وتابع زيلنسكي وقال إن الروس ليس حقيقة يتيحون ممرات إنسانية في ماريوبول ولا يحترمون وقف إطلاق النار "هم لا يسمحون بإدخال المياه، الطعام، بدأ الناس الشعور بالذعر". وقال زيلنسكي إن أكثر من 50 طفلا أوكرانيا قتلوا حتى الآن في القتال وقال:"هؤلاء أطفال كان يمكنهم العيش، لكن هؤلاء أخذوهم منا".