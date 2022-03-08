الرئيس الأمريكي يعلن حظر واردات النفط الروسية

أكد الرئيس الأمريكي "سنحظر جميع واردات النفظ والغاز والطاقة، هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولا بعد الآن"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، عن قراره بحظر واردات النفط الروسية، مشددا العبء على الاقتصاد الروسي في رد على غزو موسكو لأوكرانيا.

وأكد الرئيس الأمريكي، "سنحظر جميع واردات النفظ والغاز والطاقة، هذا يعني أن النفط الروسي لن يكون مقبولا بعد الآن في موانئ الولايات المتحدة وسيُوجّه الشعب الأميركي ضربة أخرى قوية لبوتن" مضيفا في خطاب ألقاه في البيت الأبيض أن قرار الحظر اتُخذ "بتنسيق وثيق" مع الحلفاء، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

وفي نفس السياق، أشارت مصادر أميركية إلى أن قرار حظر النفط الروسي سيشمل الفحم الحجري والغاز الطبيعي المسال، وأبقت صادرات الطاقة على التدفق الثابت للنقد إلى روسيا بالرغم من القيود الشديدة المفروضة على قطاعها المالي.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب مناشدات من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى المسؤولين الأميركيين والغربيين بقطع الواردات التي كانت تشكل إغفالا صارخا للعقوبات الضخمة التي فرضت على روسيا بسبب الغزو.

وكان البيت الأبيض قد قال إن بايدن يعتزم التحدث صباح الثلاثاء ليعلن "إجراءات لمواصلة محاسبة روسيا على حربها غير المبررة والتي لم تنتج عن استفزاز على أوكرانيا".

يشارإلى أن هذا القرار جاء بعد تصويت مجلس النواب الأميركي، اليوم الثلاثاء، على قانون يشرّع حظر استيراد الطاقة من روسيا، في تصعيد جديد بالعقوبات الأميركية على موسكو بعد إعلان الأخيرة الحرب على أوكرانيا.

ويذكر أن أوروبا تعتمد بشدة على روسيا في النفط الخام والغاز الطبيعي، لكنها أصبحت أكثر انفتاحا على فكرة حظر المنتجات الروسية، بينما تعتمد الولايات المتحدة بدرجة أقل بكثير على الخام والمنتجات النفطية من روسيا