بولندا تؤكد استعدادها لوضع طائراتها من طراز ميغ-29 في تصرف الولايات المتحدة

"سلطات جمهورية بولندا مستعدة لنقل كل طائراتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين"

أعربت وزارة الخارجية البولندية، اليوم الثلاثاء، عن استعدادها لوضع طائراتها من طراز ميغ-29 "فورًا ومجانًا" في تصرف الولايات المتحدة ونقلها إلى قاعدة رامشتاين في ألمانيا.

وقالت الوزارة في بيان "سلطات جمهورية بولندا وبعد مشاورات بين الرئيس والحكومة مستعدة لنقل كل طائراتها من طراز ميغ-29 إلى قاعدة رامشتاين ووضعها في تصرف حكومة الولايات المتحدة".

ومن جانب آخر، استبعد مسؤولون أميركيون، بينهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، احتمال قيام أي دولة من دول حلف شمال الأطلسي بتزويد أوكرانيا المحاصرة بطائرات. لكن بلينكن أكد الأحد الماضي خلال زيارته مولدافيا أن الموضوع قيد المناقشة، قائلا "لا يمكنني التحدّث عن جدول زمني، لكن يمكنني القول إننا ندرس الأمر بشكل نشط جدا".

وأضاف للصحفيين أن الولايات المتحدة تجري "محادثات نشطة للغاية مع مسؤولين أوكرانيين (...) للحصول على تقييم محدّث لاحتياجاتهم"، حسب موقع سكاي نيوز عربية