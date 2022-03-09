تقرير: زعماء دول الخليج يرفضون التحدث مع الرئيس الأمريكي بشأن أوكرانيا

قالت الصحيفة، إن "زعماء سعوديون وإماراتيون يرفضون المكالمات مع بايدن للحديث مع بشأن أزمة أوكرانيا"

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وسعوديين كبار، أن البيت الأبيض فشل في محاولة إجراء اتصال هاتفي بين الرئيس جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقالت الصحيفة، إن "زعماء سعوديون وإماراتيون يرفضون المكالمات مع بايدن للحديث مع بشأن أزمة أوكرانيا"، مؤكدة "أن هدف الاتصال كان مناقشة مواضيع تقديم دعم دولي لأوكرانيا وضبط أسعار البنزين المتزايدة في العالم".

وتابعت الصحيفة، أن "طلب البيت الأبيض لإجراء الاتصال لم يُقابل بالاستجابة من البلدين السعودية والإمارات"، مشيرة إلى أن "الفترة الأخيرة تشهد علاقات سيئة بين بايدن والسعودية".

وأشارت الصحيف إلى أن "السعودية تطلب من إدارة بايدن المزيد من المساعدة في اليمن، ودعم أكبر بخصوص إيران، والتدخل في الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السعوديين في الولايات المتحدة بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي عام 2018".