اليوم الـ14 للحرب في أوكرانيا: الدول الغربية تواصل فرض العقوبات على روسيا

بات للحرب في أوكرانيا تأثير على الوضع الاقتصادي العالمي حيث سجل سعر النفظ في الولايات المتحدة أسعارا قياسية

لليوم الـ14 على التوالي يتواصل الغزو الروسي في أوكرانيا، رغم الهدنة الانسانية التي بدأت صباح اليوم الأربعاء في أوكرانيا والتي أعلنتها موسكو مساء أمس. في حين تتواصل وتتصاعد شدة العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، في المقابل باتت هذه العقوبات تؤثر على الاقتصاد العالمي حيث سجل سعر البنزين في الولايات المتحدة اليوم أسعارا قياسية وذلك بعد الحظر الذي أعلنه بايدن على استيراد النفط الروسي.

وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن "وزيرا الخارجية الروسي والأوكراني يجتمعان الأربعاء في تركيا.من جانب آخر، يبدو أن الحرب في أوكرانيا لها تأثير على التوقيع على الاتفاق النووي بين ايران والدول الغربية حيث طلبت روسيا ضمانات مكتوبة بأن لا تؤثر العقوبات المفروضة عليها على تعاونها مع ايران، وهو أمر رفضته واشنطن بحسب ما أكدته مساعدة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند في جلسة استماع في الكونغرس الثلاثاء

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية الثلاثاء أنّ الأنظمة التي تتيح إجراء عمليات مراقبة عن بُعد للمواد النووية في تشرنوبيل، المنشأة النووية القريبة من كييف والخاضعة حالياً لسيطرة القوات الروسية، توقّفت عن إرسال البيانات إليها.وعلى صعيد الجانب الانساني، تمكن آلاف المدنيين من الفرار من مدينة سومي في شمال شرق أوكرانيا وذلك بعد الهدنة التي أعلنتها روسيا.