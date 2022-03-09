أوكرانيا: مصرع 10 أشخاص في قصف على مدينة سيفيررودونتسك

من جانبه، أعلن جهاز الإسعاف الأوكراني، أمس الثلاثاء، مقتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم طفلان

أكد مسؤول في منطقة لوغانسك الإدارية في بيان عبر تليغرام, اليوم الأربعاء، أنه ما لا يقل عن عشرة أشخاص لقوا حتفهم إثر قصف على مدينة سيفيررودونتسك في شرق أوكرانيا.

وقال سيرغي غايداي، إن الجيش الروسي فتح النار على منازل وأبنية أخرى. ولم يوضح البيان على الفور إذا كان الأمر يتعلق بقصف مدفعي. وتشهد هذه المنطقة معارك عنيفة منذ أيام عدة.

ومن جانبه، أعلن جهاز الإسعاف الأوكراني، أمس الثلاثاء، مقتل تسعة أشخاص على الأقل بينهم طفلان، مساء الإثنين، في غارة جوية على مدينة سومي الواقعة على مسافة 350 كيلومترًا شرق كييف، حسب موقع الوسيط.

وكان الجيش الروسي قد أعلن أنّه سيلتزم مجدداً اليوم الأربعاء، وقف إطلاق نار في بعض أنحاء أوكرانيا، لإجلاء مدنيين عبر ممرّات إنسانية. وأوضحت موسكو أنّ هذا الاقتراح سيحال إلى السلطات الأوكرانية التي عليها التأكيد بحلول منتصف الليل بتوقيت غرينتش مواقع الممرات الإنسانية والتوقيت الذي يمكن تفعيلها فيه.

يشار أنه تستمر عمليات إجلاء المدنيين في منطقة كييف على الرغم من إطلاق نار على ممرات إنسانية، حسب رئيس الإدارة المحلية أوليكسيتش كوليبا.

ويذكر أن الحرب الروسية على أوكرانيا تدخل يومها الرابع عشر وسط عقوبات غربية غير مسبوقة طالت الاقتصاد الروسي لكنها لم تثنِ الرئيس فلاديمير بوتين عن التراجع، حيث أكد أن "العملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة لها، مشددًا على أنها مستمرة حتى تحقيق أهدافها.