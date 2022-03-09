روسيا تشير لتقدم في المفاوضات مع أوكرانيا وتعلن احباط مخطط أوكراني لاستهداف الانفصاليين

الت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، اليوم الأربعاء إن روسيا ترى "تقدما"

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أنها حصلت على مستندات تؤكد تخطيط كييف للهجوم على المناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو شرقي أوكرانيا.

واستشهد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجور جنرال إيغور كوناشينكوف بما زعم أنها وثيقة تم اعتراضها من الحرس الوطني الأوكراني، تحمل خططا لعملية تستغرق أسابيع تستهدف منطقة دونباس.

وتصف الوثيقة، وفقا للبيان الروسي، خطة إعداد إحدى مجموعات الضاربة للعمليات الهجومية في منطقة ما يسمى "عملية القوات المشتركة" في دونباس، مضيفا أن "الوثيقة تحتوي على التوقيعات الأصلية للمسؤولين عن تنفيذ مهام قيادة الحرس الوطني الأوكراني".

وفي سياق آخر، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا، اليوم الأربعاء إن روسيا ترى "تقدما" في المفاوضات مع أوكرانيا.

وأوضحت في مؤتمر صحافي "تم إحراز بعض التقدم" في المفاوضات الرامية إلى "إنهاء إراقة الدم البعثية ومقاومة القوات الأوكرانية في أسرع وقت ممكن"، مؤكدة أن روسيا لا تسعى إلى "إطاحة الحكومة" الأوكرانية.