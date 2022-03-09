الرئيس الأوكراني يطلب من الدول الغربية اتخاذ قرار سريع بشأن طائرات ميغ-29 وفرتها وارسو

الرئيس الأوكراني، في مقطع مصور بث عبر قناته على "تلغرام"، "اتخذوا قرارا في أسرع وقت، ارسلوا إلينا الطائرات"

حض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، الدول الغربية على اتخاذ "قرار بأسرع وقت" بشأن إرسال مقاتلات ميغ-29 التي وضعتها بولندا في التصرف لمساعدة أوكرانيا على مواجهة الغزو الروسي وقال في مقطع مصور بث عبر قناته على "تلغرام"، "اتخذوا قرارا في أسرع وقت، ارسلوا إلينا الطائرات" داعيا إلى "دراسة الاقتراح البولندي فورا"

وكانت بولندا قد أعلنت أمس الثلاثاء انها وضعت في تصرف واشنطن طائرات ميغ-29 سوفياتية الصنع، لترسلها بعد ذلك إلى كييف لكن واشنطن اعتبرت ان الاقتراح "غير قابل للتطبيق".

وكان أن الرئيس الأوكراني، رحّب بذلك قائلا "نحن نشكر بولندا" معربا عن أسفه لأنه "لم يتمّ اتخاذ أي قرار" حتى الآن في اليوم الرابع عشر من الغزو الروسي، مضيفا "المقترحات البولندية لا تحظى بدعم. متى سيتّخذ قرار؟".

وأوضح الناطق باسم البنتاغون جون كيربي "إن فكرة مغادرة مقاتلات +تحت تصرف حكومة الولايات المتحدة+ قاعدة للولايات المتحدة/حلف شمال الأطلسي في ألمانيا للتحليق في المجال الجوي المتنازع عليه مع روسيا فوق أوكرانيا تثير مخاوف جدية. مخاوف لكل دول الناتو" مشيرا إلى أن واشنطن تواصل المشاورات مع وارسو حول هذا الموضوع.

وفي نفس السياق، ندد الكرملين الأربعاء باقتراح بولندا نقل طائرات ميغ-29 إلى الأميركيين لترسل بعدها إلى كييف معتبرا أن هذا الإجراء "سيناريو خطر" إذا تحقق، وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف "هذا سيناريو بغيض وقد يكون خطرا".