السيسي يناقش التطورات في أوكرانيا مع الرئيس الروسي

الرئيس المصري يشدد على ضرورة "تغلب لغة الحوار ودعم مصر لكافة المساعي الديبلوماسية"

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي اليوم "تبادل الرؤى بخصوص آخر التطورات على صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية" مشددا على "ضرورة تغليب لغة الحوار ودعم مصر لكافة المساعي الدبلوماسية التي يمكن أن تؤدي إلى تسوية الأزمة سياسيا للحد من تدهور الموقف، والحفاظ على الأمن والاستقرار الدولي".

وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية عبر الرئيس السسي عن استعداد مصر لدعم هذا التوجه، وذلك من خلال تحركاتها الحثيثة في هذا الصدد سواء ثنائيا أو على الصعيد متعدد الأطراف". وعبر السيسي عن متابعة القاهرة للتطورات الميدانية ، والأولوية القصوى التي تعطيها مصر لسلامة أمن مواطنيها.

وأعرب الرئيس السيسي عن شكره وتقديره للتسهيلات التي اتخذتها روسيا لتيسير خروج المواطنين المصريين والتطلع إلى مواصلة توفير المساعدة الممكنة لهم بما يضمن سلامتهم وأمنهم

وناقش الرئيس المصري سبل تعزيز مختلف أطر التعاون "الاسترتيجي بين البلدين الصديقين من خلال المشروعات المشروعات التنموية بينهما".وأكد الجانبان على متانة علاقات التعاون التاريخية والراسخة التي تجمع بين مصر وروسيا في مختلف المجالات، إلى جانب علاقات الصداقة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.