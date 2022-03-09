مديرة منظمة آيكان للقضاء على الأسلحة النووية: بوتين يمارس ابتزازًا نوويًا خطرًا للغاية

تأمل بياتريس فين أن تستخلص الدول العبرة من هذا الوضع بالاتفاق على ضرورة التخلص من السلاح النووي

أعربت بياتريس فين مديرة منظمة "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" التي فازت بجائزة نوبل للسلام العام 2017، عن قلقها إزاء سياسة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخصوص سلاحه النووي الذي وصفته بأنه يمارس "ابتزازًا" نوويًا لثني العالم عن مساعدة أوكرانيا، معتبرة أن هذه الاستراتيجية "خطرة للغاية".

وقالت فين مديرة منظمة "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" (آيكان) في حديث أجرته معها وكالة فرانس برس "أعتقد أن هذه من أكثر اللحظات المخيفة على صعيد الأسلحة النووية". وأشارت المسؤولة الرفيعة إلى أن التهديد النووي لم يكن يوما بالمستوى الذي هو عليه اليوم معترفة بأن "هذا مقلق ومخيف إلى حدّ لا يصدق".

وكان بوتين قد أمر، بعد بضعة أيام على بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، بوضع كل مكوّنات قوة الردع في حالة تأهب، بما فيها السلاح النووي.

وأعلنت رئيسة اجهزة الاستخبارات الأميركية أفريل هينز أمام الكونغرس الثلاثاء أن هذا القرار "خارج إلى أقصى حدّ عن المألوف"، مشددة على أن هذا الأمر لم يحصل "منذ الستينات".

وقالت فين إن بوتين غيّر معادلة الردع، فبعدما كان الهدف من امتلاك ترسانة نووية منع وقوع حرب، فإن بوتين يستخدمه الآن دعما لموقعه في نزاع.

وأوضحت فين أن "روسيا تستخدم (السلاح النووي) لممارسة ابتزاز حتى تتمكن من اجتياح أوكرانيا بدون أن يتدخل أحد" مضيفة "التهديد النووي يستخدم الآن بشكل سيء النية ووخيم للغاية من أجل اجتياح بلد آخر لا يملك السلاح النووي بصورة غير مشروعة".

واستبعدت فين أن يستخدم الرئيس الروسي فعليا هذا السلاح في الوقت الحاضر لكنها أتبعت قولها "نخشى أن يحصل ذلك" في نهاية المطاف.

وأضافت هذه المسؤولة أنها تأمل أن تستخلص الدول العبرة من هذا الوضع بالاتفاق على ضرورة التخلص من السلاح النووي. وفازت آيكان بجائزة نوبل للسلام لعملها الحثيث من أجل إقرار اتفاقية حظر الاسلحة النووية التي ابرمتها 59 دولة جميعها غير نووية.