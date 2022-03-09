الفرع الفرنسي لقناة آر تي- الروسية يطعن في قرار الاتحاد الأوروبي حظر بثه

قال بوريل أمام البرلمان الأوروبي: إنها ليست وسائل إعلام مستقلة بل أسلحة في نظام التلاعب الذي يعتمده الكرملين

قدّم الفرع الفرنسي من قناة "آر تي" التلفزيونية الحكومية الروسية طعنا في حظر البث الذي فرضه عليه الاتحاد الأوروبي كجزء من العقوبات المتخذة ضد روسيا ردًا على غزوها أوكرانيا، وفق ما أعلنت محكمة العدل الأوروبية الثلاثاء.

وأمر الاتحاد الأوروبي محطتَي "آر تي" و"سبوتنيك" الروسيتين اللتين تسيطران عليهما موسكو، بوقف البث في محاولة لمكافحة ما تسميه بروكسل "التلاعب المنهجي بالمعلومات والمعلومات المضللة من الكرملين".

وكان هذا الإجراء جزءا من حزمة غير مسبوقة من العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على موسكو لثنيها عن المضي في مخططها الهجومي على أوكرانيا.

ورفض وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الثلاثاء الاتهامات بأن التكتل الأوروبي يقمع حرية الإعلام. وقال أمام البرلمان الأوروبي "إنها ليست وسائل إعلام مستقلة، إنها أسلحة في نظام التلاعب الذي يعتمده الكرملين".