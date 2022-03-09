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لجنة التحقيق حول سوريا: لا تدعوا أوكرانيا تلقى المصير نفسه

AFP

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رئيس لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن سوريا ، باولو بينيرو (يسار) يشير بعد مؤتمر صحفي ، لتقديم آخر تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في 2 مارس 2020 في جنيف.
FABRICE COFFRINI / AFPرئيس لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن سوريا ، باولو بينيرو (يسار) يشير بعد مؤتمر صحفي ، لتقديم آخر تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في 2 مارس 2020 في جنيف.

تابع في تلميح واضح "نرى منذ 2015 ممارسات مشابهة من جانب الاتحاد الروسي في النزاع الذي نراه في بلد آخر اليوم"

وجه رئيس لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا باولو بينهيرو نداءً إلى قادة العالم الأربعاء ببذل كل جهودهم للحؤول دون أن تتحول أوكرانيا إلى ما يشبه سوريا الدولة التي "دُمرت" إثر 11 عاما من النزاع، وحيث "تشتعل الحرب من جديد". 

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تدخلت القوات الروسية في الحرب في سوريا منذ عام 2015، وقالت لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا إنها تأمل ألا يتكرر تجاهل الضحايا المدنيين في الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأشار رئيس اللجنة إلى ملايين النازحين في سوريا وأكثر من 100 ألف شخص مفقودين أو مخفيين قسرا، وعن معدل فقر غير مسبوق يبلغ 90 بالمئة، وانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية.

وقال المسؤول أن القوات السورية والروسية "العاملة جنبا إلى جانب تواصل قصفها العشوائي لمناطق مكتظة في شمال غرب (البلاد) "كما تعرض مدنيون لهجمات بأسلحة متطورة دقيقة التوجيه ولضربات جوية، من بينها ضربات شوهدت خلالها طائرات روسية ثابتة الجناحين تحلق فوق مناطق مستهدفة".

وقال بينهيرو إن روسيا وسوريا تصران على إيصال المساعدات الإنسانية من دمشق وليس عبر الحدود لكن "هجماتهما في شمال الغرب تحدث على الطريق الذي ستنقل عبره مثل تلك المساعدات الإنسانية".

وتابع في تلميح واضح إلى ما يجري في اوكرانيا "نرى منذ 2015 ممارسات مشابهة من جانب الاتحاد الروسي في النزاع الذي نراه في بلد آخر اليوم".