البنتاغون ينشر بطاريتي صواريخ باتريوت في بولندا

بطاريتي صواريخ أرض-جو جديدتين من نوع باتريوت في بولندا، تنفيذا لتعهّدها الدفاع عن أراضي بلدان حلف الناتو

قال مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة نشرت "بطاريتي صواريخ أرض-جو جديدتين من نوع باتريوت في بولندا، تنفيذا لتعهّدها الدفاع عن أراضي بلدان حلف شمال الأطلسي" وتابع"سنعزز دفاعات أوكرانيا الجوية لتتجاوز صواريخ ستينغر وتقنيات أخرى"

وأعلن المسؤول رفيع فالمستور (رفض الكشف عن هويته) أنه تقرر نشر بطاريتي الصواريخ في بولندا بناء على "طلبها"، علما بأن منظومات الصواريخ هذه عادة ما تُنشر في ألمانيا.

ويمكن اعتبار أن الخطوة تندرج في إطار التصدي للمخاوف المتزايدة من عبور صواريخ روسية بشكل عرضي أو متعمد حدود أوكرانيا وسقوطها في أراضي دولة عضو في الحلف الأطلسي.