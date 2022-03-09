الرئيس الأوكراني طلب توجيه كلمة عبر الهيئة العامة للكنيست

أوضحت الكنيست من جانبها أن الأمر غير ممكن من الناحية التقنية بسبب خروج الكنيست إلى عطلة

تقدمت الحكومة الأوكرانية، الأربعاء بتوجيه طلب إلى مكتب رئيس الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي للسماح بترتيب لقاء للرئيس فولوديمير زلانسكي يلقي فيه خطابا من خلال شريط فيديو أمام الجلسة العامة، ومن جهته أوضح الكنيست من جانبه أن الأمر غير ممكن من الناحية التقنية بسبب خروج الكنيست إلى عطلة.

وبالرغم من ذلك، فقد أشار البعض إلى أن الأمر قد يكون ممكناً من خلال محادثة زوم تجرى بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والنواب في الكنيست.

وكان أوضح الرئيس الأوكراني فولدمير زيلنسكي في كلمة له عبر الفيديو أمام مجلس العموم البريطاني بأن الحرب التي يواجهها الأوكرانيون أمام الروس تشبه الجهود البريطانية في الحرب العالمية الثانية، حيث اقتبس زيلنسكي من كلمة تشرشل الشهيرة "لن نتنازل ولن نخسر سنحارب في الغابات، السهول، الشواطئ وفي الشوارع"