تخوف بريطاني وامريكي من استخدام روسيا السلاح الكيميائي في أوكرانيا

الولايات المتحدة تقول ان "الاتهامات الروسية" لها بتطوير مختبرات كيميائية وبيولوجية في أوكرانيا "كاذبة"

تطرقت المتحدثة باسم البيت الأبيض الليلة عبر تغريدة لها في تويتر إلى إمكانية استخدام روسيا سلاحا كيميائيا أو بيولوجيا خلال الحرب في أوكرانيا، وهو أمر عبر عنه أيضا مسؤولون بريطانيون.

وردت جين ساكي في تغريدة عبر حسابها في تويتر على ادعاءات روسيا بأن الولايات المتحدة متورطة في مختبرات لتطوير سلاح كيميائي وبيولوجي في أوكرانيا وقالت إنها " إدعاءات كاذبة" وحيل واضحة لتبرير هجومها المخطط له والغير مبرر على أوكرانيا. وأضافت " الآن وبعد أن طرحت روسيا هذه الادعاءات الكاذبة والصين على ما يبدو أيدت الدعاية الكاذبة هذه، جميعنا يجب أن تكون على استعداد لإمكانية استخدام روسيا سلاحا كيميائيا أو بيولوجيا في أوكرانيا".

وحذر مسؤولون بريطانيون أمس من "مخاوف شديدة" من أن يستخدم بوتين أسلحة كيميائية في كييف، ووفقا لتقديراتهم فإن هناك مخاوف لإمكانية حدوث "هجوم مخيف جدا" وعلى حد تعبيرهم، بالوقت الذي فيه القوات الروسية تحاول التغلب على الصعوبات اللوجستية للقافلة التي تسير نحو كييف- ويتقدمون بصورة بطيئة كما هو مخطط له، قال أحد المسؤولين بحسب صحيفة الجارديان "حسب رأيي هناك سبب جيد للتخوف من إمكانية استخدام أسلحة غير تقليدية، من بينها ما شهدناه في ميادين أخرى مثل سوريا".

من جانبه، أفاد موقع "الاندبندنت" أن مسؤولين غربيين متخوفين من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينوي استخدام سلاح كيميائي في الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد عدم رضاه من تقدم الجيش الروسي.