اليوم الـ15 للحرب في أوكرانيا: وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا يجتمعان بتركيا ومساعدات أمريكية بقيمة 14 مليار
قصف روسيا لمستشفى أطفال في ماريوبول المحاصرة شرقي اوكرانيا يهز غضب الدول الغربية
يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم الـ15 على التوالي، في مقابل المحاولات لايجاد حل سياسي حيث يجتمع وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا في أنطاليا بتركيا اليوم، هز قصف روسيا مستشفى أطفال في مدينة ماريوبول المحاصرة الواقعة على بحر آزوف غضب الغرب والسلطات في أوكرانيا والذي وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بأنه "جريمة حرب"
وأعلن زيلنسكي الأربعاء أنّ 35 ألف مدني على الأقلّ تمّ إجلاؤهم الأربعاء من مدن أوكرانية تحاصرها القوات الروسية، وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة إنّ هؤلاء المدنيين تمّ إجلاؤهم من مدينتي سومي وإينيرهودار ومن مناطق قريبة من العاصمة كييف عبر ثلاثة ممرّات إنسانية.
مع تشديد العقوبات الغربية على روسيا، تتدفق المساعدات الغربية لأوكرانيا، حيث صادق مجلس النواب الأمريكي على ميزانية بقيمة 14 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا للتصدي للغزو الروسي وتداعياته، من جانبه وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم مساعدة طارئة بقيمة 1.4 مليار دولار لمساعدتها على مواجهة "أزمة إنسانية وإقتصادية هائلة".
10 مارس 2022
وزارة الدفاع الروسية تتهم الولايات المتحدة الخميس بأنها موّلت برنامج بحوث حول أسلحة بيولوجية في أوكرانيا، مؤكدة أنها وجدت أدلة على ذلك في مختبرات أوكرانية.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعلن رصد حزمة مساعدات بأكثر من ملياري يورو للمتضررين من الحرب الدائرة في أوكرانيا من سكان وشركات ودول، بما في ذلك تلك التي تستضيف لاجئين.
رئيس بلدية ماريوبول يعلن أنّ 1207 مدنيين قتلوا في المدينة الواقعة في جنوب أوكرانيا خلال الحصار الذي تفرضه عليها القوات الروسية منذ تسعة أيام
وزيرة الطاقة الأميركية تطلب من شركات النفط في الولايات المتحدة إنتاج المزيد من النفط بهدف تخفيف الاضطرابات في السوق الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والحظر الأميركي على الصادرات الروسية.
مجلس النواب الأميركي يقر ميزانية جديدة للحكومة الفدرالية تتضمّن تمويلاً ضخماً تناهز قيمته 14 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا على التصدّي للغزو الروسي وتداعياته.
وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الأربعاء على تقديم مساعدة مالية طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار دولار لمساعدتها على مواجهة "أزمة إنسانية واقتصادية هائلة" نجمت عن الغزو الروسي المستمرّ منذ أسبوعين.