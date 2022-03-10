اليوم الـ15 للحرب في أوكرانيا: وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا يجتمعان بتركيا ومساعدات أمريكية بقيمة 14 مليار

قصف روسيا لمستشفى أطفال في ماريوبول المحاصرة شرقي اوكرانيا يهز غضب الدول الغربية

يتواصل الغزو الروسي لأوكرانيا لليوم الـ15 على التوالي، في مقابل المحاولات لايجاد حل سياسي حيث يجتمع وزيرا خارجية روسيا وأوكرانيا في أنطاليا بتركيا اليوم، هز قصف روسيا مستشفى أطفال في مدينة ماريوبول المحاصرة الواقعة على بحر آزوف غضب الغرب والسلطات في أوكرانيا والذي وصفه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي بأنه "جريمة حرب"

وأعلن زيلنسكي الأربعاء أنّ 35 ألف مدني على الأقلّ تمّ إجلاؤهم الأربعاء من مدن أوكرانية تحاصرها القوات الروسية، وقال زيلينسكي في رسالة مصوّرة إنّ هؤلاء المدنيين تمّ إجلاؤهم من مدينتي سومي وإينيرهودار ومن مناطق قريبة من العاصمة كييف عبر ثلاثة ممرّات إنسانية.

مع تشديد العقوبات الغربية على روسيا، تتدفق المساعدات الغربية لأوكرانيا، حيث صادق مجلس النواب الأمريكي على ميزانية بقيمة 14 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا للتصدي للغزو الروسي وتداعياته، من جانبه وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تقديم مساعدة طارئة بقيمة 1.4 مليار دولار لمساعدتها على مواجهة "أزمة إنسانية وإقتصادية هائلة".