وزير الخارجية الأوكرانية "يأسف" لعدم إحراز تقدم بالمباحثات مع لافروف

وزير الخارجية الأوكرانية بعد المباحثات مع لافروف يؤكد أن بلاده "لن تستسلم"

لم يؤدي الاجتماع اليوم بين وزير الخارجية الأوكراني ديميتري كوليبا مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في أنطاليا جنوب تركيا الى إي تقدم بشأن وقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وعبر كوليبا "عن أسفه عدم إحراز تقدم بشأن وقف إطلاق النار"، وقال للصحافيين وقال كوليبا للصحافيين "تحدثنا عن وقف لإطلاق النار ولكن لم يتم إحراز أي تقدم في هذا الاتجاه". لكنه اضاف أنه قرر مع وزير الخارجية الروسي "مواصلة محادثاتهما بهذه الصيغة".

وأوضح كوليبا أن نظيره الروسي سيرغي لافروف أكد له أن روسيا "ستواصل عدوانها حتى نقبل مطلبهم بالاستسلام". وشدد كوليبا على أن "أوكرانيا لم ولن تستسلم" مؤكدا أنها ستدافع "بإخلاص وتضحية عن أراضينا وشعبنا في مواجهة العدوان الروسي" طالما "لا توجد قرارات دبلوماسية". وقال إنهما اتفقا على مواصلة الجهود لايجاد حل انساني على ارض الواقع.

من جانبه صرح لافروف بعد الاجتماع مع كوليبا أن روسيا مستعدة لمواصلة المفاوضات مع أوكرانيا في إطار الصيغة الحالية في بيلاروس. وقال إن "اجتماع اليوم أكد أن الصيغة الروسية الأوكرانية في بيلاروس لا بديل لها".

من جانب آخر برر لافروف قصف مستشفى للتوليد في مدينة ماريوبول الأوكرانية المحاصرة، قائلا إن المبنى كان قاعدة لكتيبة قومية.وقال إن "كتيبة آزوف ومتطرفين اخرين استولوا على جناح التوليد هذا منذ فترة طويلة وتم طرد جميع النساء اثناء الولادة وجميع الممرضات وجميع موظفي الدعم".

واعتبر أن تسليم شحنات أسلحة غربية لأوكرانيا "أمر خطير"وقال إن "الذين يغرقون أوكرانيا بالأسلحة يجب أن يدركوا بالتأكيد أنهم سيتحملون مسؤولية أفعالهم"، مدينا خصوصا تسليم شحنات صواريخ أرض-جو محمولة على الكتف.