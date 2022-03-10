وزارة الخارجية الإسرائيلية: نحو 11 ألف مواطن إسرائيلي غادروا أوكرانيا الشهر المنصرم

المعابر الحدودية الغربية، ما زالت تئن تحت اكتظاظ المغادرين الذين يقفون في طوابير تمتد من كيلومترين إلى 6 كم

صرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن 11 ألف مواطن إسرائيلي غادروا أوكرانيا خلال الأسابيع الأربعة المنصرمة. وأفادت أن المعابر الحدودية الغربية، ما زالت تئن تحت اكتظاظ المغادرين الذين يقفون في طوابير تمتد من كيلومترين إلى 6 كم، بحسب واينت.

كما أفادت الوزارة أن نحو 1500 مواطن إسرائيلي ما زالوا يقيمون في أوكرانيا، لعدم رغبتهم بمغادرة البلاد في الوقت الحالي، أو بسبب قانون التوظيف الأوكراني الذي يمنعهم من المغادرة.

وتنصح وزارة الخارجية الإسرائيلية رعاياها بالتوجه الى المعبر الحدودي المتاخم لهنغاريا 'زاهوني' أو الخبر الحدودي المتاخم لدولة مولدوفا 'بالانكا'، والالتزام بكافة سبل الحيطة والحذر وفقًا للوضع الميداني.