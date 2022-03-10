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وزارة الخارجية الإسرائيلية: نحو 11 ألف مواطن إسرائيلي غادروا أوكرانيا الشهر المنصرم

i24news

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يتم الترحيب باللاجئين الإسرائيليين والأوكرانيين الذين يصلون من أوكرانيا في رحلة إغاثة في مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب في 3 مارس 2022.
Avshalom Sassoni/Flash90يتم الترحيب باللاجئين الإسرائيليين والأوكرانيين الذين يصلون من أوكرانيا في رحلة إغاثة في مطار بن غوريون الدولي بالقرب من تل أبيب في 3 مارس 2022.

المعابر الحدودية الغربية، ما زالت تئن تحت اكتظاظ المغادرين الذين يقفون في طوابير تمتد من كيلومترين إلى 6 كم

صرحت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن 11 ألف مواطن إسرائيلي غادروا أوكرانيا خلال الأسابيع الأربعة المنصرمة. وأفادت أن المعابر الحدودية الغربية، ما زالت تئن تحت اكتظاظ المغادرين الذين يقفون في طوابير تمتد من كيلومترين إلى 6 كم، بحسب واينت.

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كما أفادت الوزارة أن نحو 1500 مواطن إسرائيلي ما زالوا يقيمون في أوكرانيا، لعدم رغبتهم بمغادرة البلاد في الوقت الحالي، أو بسبب قانون التوظيف الأوكراني الذي يمنعهم من المغادرة. 

وتنصح وزارة الخارجية الإسرائيلية رعاياها بالتوجه الى المعبر الحدودي المتاخم لهنغاريا 'زاهوني' أو الخبر الحدودي المتاخم لدولة مولدوفا 'بالانكا'، والالتزام بكافة سبل الحيطة والحذر وفقًا للوضع الميداني.