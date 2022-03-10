الرئيس الأوكراني يطلب إلقاء كلمة في متحف "ياد فاشيم" في إسرائيل بشأن الغزو الروسي لبلاده

قالت "ياد فاشيم" في بيان، اليوم الخميس، إنها ستناقش الاقتراح مع سفير أوكرانيا لدى إسرائيل الأحد الوشيك.

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلقاء كلمة في متحف المحرقة الرئيسي في إسرائيل "ياد فاشيم" فيما يتعلق بالغزو الروسي، حيث "يواصل الجانبان التذرع بالإبادة الجماعية النازية" في سعيه إلى حشد الدعم من خلال اجتماعات الفيديو مع الجماهير الأجنبية، بما في ذلك الكونغرس الأمريكي والبرلمان البريطاني.

ومن جهتها قالت "ياد فاشيم" في بيان، اليوم الخميس، إنها ستناقش الاقتراح مع سفير أوكرانيا لدى إسرائيل الأحد الوشيك. ولم يتسن على الفور الوصول إلى السفارة الأوكرانية للتعليق من قبل وكالة رويترز.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، طلب زيلينسكي إلقاء كلمة في الكنيست الإسرائيلي، وتحدث رئيس الكنيست ميكي ليفي مع السفير الأوكراني في إسرائيل اليوم الخميس، واتفقا على تحديد موعد لزيلينسكي لإلقاء كلمة في الجلسة الكاملة عبر "زووم"وفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية.

وتزعم روسيا أنها تهدف إلى "تشويه سمعة" أوكرانيا، وهي فكرة ترفضها كييف والدول الغربية باعتبارها "هراء" وقال زيلينسكي، إن القصف الروسي بالقرب من بابي يار، وهو نصب تذكاري للمحرقة في كييف، يوحي بأن "التاريخ يعيد نفسه".

ويأتي طلب زيلينسكي بعد وقت قصير من إعلان منظمة ياد فاشيم تعليق شراكتها الاستراتيجية مع رومان أبراموفيتش ، الأوليغارشية الروسية التي واجهت عقوبات في الخارج منذ الغزو الأوكراني، وقال المتحف في بيان "في ضوء التطورات الأخيرة ، قرر ياد فاشيم تعليق الشراكة الاستراتيجية مع السيد رومان أبراموفيتش"

في الشهر المنصرم، أعلنت ياد فاشيم أن التمويل الذي تعهد به أبراموفيتش سيعزز مساعيه في مجالات أبحاث وإحياء ذكرى الهولوكوست، حسبما ذكرت وكالة رويترز.