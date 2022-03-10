وزير: الإمارات ملتزمة بحصص اتفاق "اوبك بلاس" مع روسيا

نقلت وكالة أنباء الإمارات عن الوزير قوله "لا يوجد أي اتفاق لزيادة الإنتاج بشكل منفرد خارج اتفاق أوبك بلاس"

أكد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي الخميس، التزام بلاده بحصص إنتاج تحالف "اوبك بلاس" بقيادة السعودية وروسيا، بعد ساعات من تصريح سفير الإمارات لدى واشنطن أن بلاده تؤيد زيادة الإنتاج للمساعدة على خفض الأسعار. ويأتي التأكيد على خلفية الضغوط الغربية التي يتعرض لها تحالف "اوبك بلاس" بزيادة الإنتاج.

وتشهد أسعار النفط والغاز ارتفاعا كبيرا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير. وأعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء حظر واردات النفط والغاز الروسيين، ما يعني توسع الأزمة على الأرجح.

وكتب الوزير الإماراتي على تويتر "تؤمن دولة الإمارات العربية المتحدة بالقيمة التي يجلبها أوبك بلاس لسوق النفط"، مضيفا "دولة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة باتفاقية أوبك بلاس وآليتها الحالية لتعديل الإنتاج الشهري".

وفي وقت لاحق، نقلت وكالة أنباء الإمارات عن الوزير قوله "لا يوجد أي اتفاق لزيادة الإنتاج بشكل منفرد خارج اتفاق أوبك بلاس".

ولم يُعلن الوزير الإماراتي تأييد بلاده لزيادة الانتاج كما قال سفير الإمارات لدى واشنطن يوسف العتيبة في بيان الأربعاء. وكتب السفير "نحن نفضّل زيادة الانتاج وسنشجع أوبك على النظر في مستويات انتاج اعلى".

وتعد السعودية والإمارات، وبدرجة أقل الكويت والعراق، الدول الوحيدة في منظمة أوبك القادرة على ضخ المزيد من النفط. وتملك هذه الدول طاقة احتياطية تقدر بما بين 2,5 مليون و3 ملايين برميل يوميا. ومع ذلك، فإن ضخ هذه الكميات الإضافية لن يعوض انخفاض الصادرات الروسية.

وكان وزير الطاقة الألماني روبيرت هيك وجه الثلاثاء "نداء عاجلا" إلى مجموعة أوبك ل"زيادة الإنتاج" بهدف كبح ارتفاع الأسعار.