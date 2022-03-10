اتفاق بين السفير الأوكراني ورئيس الكنيست على إلقاء كلمة لزيلنسيكي عبر الزوم في الأيام القادمة

أخبر ليفي السفير الأوكراني بأنه سيكون شرفًا للكنيست استضافة الرئيس زيلينسكي لإلقاء كلمة أمام جميع النواب

تحدث رئيس الكنيست ميكي ليفي اليوم (الخميس) مع السفير الأوكراني في إسرائيل إيفجين كرونيتشوك، واتفقا على أن يلقي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام نواب الكنيست كلمة عبر آلية الزوم خلال الأيام المقبلة.

وأفاد رئيس الكنيست أنه أخبر السفير الأوكراني بأنه "سيكون شرفًا للكنيست استضافة الرئيس زيلينسكي لإلقاء كلمة أمام جميع أعضاء الكنيست". الشعب الأوكراني في أوقاتهم الصعبة. واتفق السفير ورئيس الكنيست الإسرائيلي على الحفاظ على التواصل كما أعرب رئيس الكنيست عن تضامنه مع الشعب في أوكرانيا خلال الضائقة التي يعيشها في الفترة الأخيرة.

وقدمت الحكومة الأوكرانية، أمس الأربعاء بتوجيه طلب إلى مكتب رئيس الكنيست الإسرائيلي ميكي ليفي للسماح بترتيب لقاء للرئيس فولوديمير زلانسكي يلقي فيه خطابا من خلال شريط فيديو أمام الجلسة العامة، ومن جهته أوضح الكنيست من جانبه أن الأمر غير ممكن من الناحية التقنية بسبب خروج الكنيست إلى عطلة.