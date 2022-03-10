صرّح المسؤول خلال حوار عبر الفيديو مع صحافيين في الأمم المتحدة بنيويورك إن مستشفى ماريوبول "ليس الوحيد

قال ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في أوكرانيا خايمي نادال الخميس، إن مستشفيين آخرين للولادة تعرضا للهجوم والتدمير في أوكرانيا من قبل القصف الروسي، الأربعاء.

وصرّح المسؤول خلال حوار عبر الفيديو مع صحافيين في الأمم المتحدة بنيويورك إن مستشفى ماريوبول "ليس الوحيد. في زيتومير (شمال غرب) تم تدمير مستشفى التوليد بالكامل. في سالتيفسكي، في مدينة خاركيف (شمال شرق)، تم تدمير مستشفى التوليد أيضا"، لكنه لم يتمكن من تحديد من يقف وراء القصف وما إذا كان قد تسبب في وقوع أي إصابات.

وأفاد رئيس مجلس بلدية ماريوبول أن القصف الروسي لمستشفى الأطفال والولادة أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص بينهم فتاة.

من جهتها، نفت روسيا الاتهامات بأن القوات الروسية قصفت مستشفى للأطفال في ماريوبول، واصفة إياها بـ"الأخبار الكاذبة". وقالت روسيا إن المبنى كان مستشفى سابق للولادة، تسيطر عليه القوات الأوكرانية منذ فترة طويلة، على ما جاء في الخليجية.

وكتب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي على تويتر: “هكذا تولد الأنباء الكاذبة”. الى ذلك، أفاد بوليانسكي بأن روسيا حذرت يوم السابع من آذار من أن المستشفى تحول إلى كيان عسكري يطلق منه الأوكرانيون النار، حسبما نقلت “رويترز”.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اتهم روسيا بتنفيذ إبادة جماعية بعد أن قال مسؤولون أوكرانيون إن طائرة روسية قصفت مستشفى للأطفال أمس الأربعاء.