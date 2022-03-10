رئيس جنوب أفريقيا: طلبوا منا التوسط بين روسيا وأوكرانيا

قال رامافوزا "بناء على علاقاتنا مع الاتحاد الروسي وكعضو في بريكس، تم الاتصال بجنوب إفريقيا للعب دور الوساطة"

قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا يوم الخميس إنه طُلب من بلاده التوسط في الصراع الروسي الأوكراني. وأضاف أنه أبلغ نظيره الروسي، فلاديمير بوتين بضرورة تسوية الأمر من خلال المفاوضات في مكالمة هاتفية.

ولم يفصح رامافوزا عن هوية الجهة التي تقدمت بالطلب، ولم يذكر المزيد من التفاصيل حول الكيفية التي يعتزم بها العمل مع الجانبين. وقال "بناء على علاقاتنا مع الاتحاد الروسي وكعضو في بريكس، تم الاتصال بجنوب إفريقيا للعب دور الوساطة" ، في إشارة إلى مجموعة الأسواق الناشئة في البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

ولم ترد أي تعليقات فورية من موسكو أو كييف تؤكد تصريحات رامافوزا على صفحته على موقع "لينكد" إنه تحدث مع بوتين عبر الهاتف.

وقال رامافوزا "لقد أوجزت موقفنا من الصراع ... فضلا عن إيماننا بضرورة حل الصراع من خلال الوساطة والتفاوض بين الأطراف و- إذا لزم الأمر- بمساعدة الوكلاء الذين يمكنهم ان يقدموا المساعدة."

يشار إلى أن طلبًا مماثلاً تم توجيهه الى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت التوسط في المحادثات بين البلدين، حيث تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية قوية مع كلا البلدين.

والتقى بينيت مع بوتين أواخر الأسبوع الماضي، وهو أول لقاء عقده بوتين مع زعيم أجنبي بعد الغزو، لكن هذه المحادثات لم تفض إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.