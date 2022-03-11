اليوم الـ16 للحرب في أوكرانيا: بوتين يدعم إرسال مقاتلين من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وزيلينسكي يندد
قال المتحدث باسم الكرملين إنه "بوسع السوريين الانضمام إلى القوات الروسية المحاربة في أوكرانيا"
قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين لوزير الدفاع سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، "إذا رأيتم أن هناك أشخاصا يرغبون طوعا (بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا)، عليكم إذا مساعدتهم على الانتقال إلى مناطق القتال" في ما قال الرئيس الأوكراني إن روسيا"تتعاقد مع قتلة سوريين من أجل تدمير أوكرانيا".
وقال شويغو إن 16 ألف متطوع في الشرق الأوسط مستعدون للقتال مع القوات المدعومة من روسيا، ومن جهته وقال متحدث باسم الكرملين إنه بوسع السوريين الانضمام إلى القوات الروسية المحاربة في أوكرانيا.
وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة بروسيا وقال إن "روسيا تتعاقد مع قتلة سوريين من أجل تدمير أوكرانيا"واضاف في مقطع فيديو على تلغرام "إنها حرب مع عدو عنيد جدا ... قرر استخدام مرتزقة ضد مواطنينا. قتلة من سوريا، من بلد دمر فيه المحتلون كل شيء، كما يفعلون بنا".
11 مارس 2022
حذر ايمانويل ماكرون الجمعة، اثر قمة للاتحاد الاوروبي في فرساي، من ان الاوروبيين مستعدون لفرض "عقوبات قاسية" جديدة على روسيا اذا استمرت الحرب في اوكرانيا.
وقال الرئيس الفرنسي للصحافيين "اذا استمرت الامور على الصعيد العسكري (...) سنفرض عقوبات جديدة بما فيها عقوبات قاسية"، مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي يدعم اوكرانيا "حتى النهاية"
حثّ الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال معه الجمعة على التحدث مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
وأفاد مكتب نينيستو الإعلامي في بيان بأن الرئيس الفنلندي "أثار مرة أخرى استعداد الرئيس زيلينسكي للتحدث مباشرة مع الرئيس بوتين".
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فر حوالى مليونين ونصف مليون شخص من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة.
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طالبت روسيا مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة، اليوم الجمعة، لمناقشة ما يتردد بشأن قيام الولايات المتحدة بتطوير أسلحة بيولوجية في أوكرانيا.
حمل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الغرب مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في الأزمة الأوكرانية. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، اليوم الجمعة، خلال افتتاح منتدى أنطاليا الدبلوماسي، بمشاركة قادة دول ومنظمات دولية.
أعلنت هيئة روسكومنادزور الروسية الناظمة، اليوم الجمعة، أنها حظرت الوصول إلى تطبيق إنستغرام الذي تتهمه بنشر دعوات إلى العنف ضد الروس على خلفية الصراع في أوكرانيا.
وقالت في بيان "بناء على طلب مكتب المدعي العام، سيحظر الوصول إلى تطبيق إنستغرام في روسيا".
أصابت ثلاثة صواريخ مبانيَ مدنية في مدينة دنيبرو في وسط أوكرانيا الجمعة ودمّرت مصنع أحذية وأسفرت عن مقتل حارس أمن.
وقال مسؤول الشؤون العامة في الإدارة العسكرية الإقليمية فالنتين ييرمولنكو إنه ليس هناك أي منشآت عسكرية في المنطقة وأن شخصا واحدا قتل هو حارس أمن.
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة إنه يجب على الاتحاد الأوروبي "فعل المزيد" من أجل أوكرانيا بعدما استبعد زعماء الدول ال27 انضمامها السريع إلى الكتلة في اليوم السابق.