اليوم الـ16 للحرب في أوكرانيا: بوتين يدعم إرسال مقاتلين من الشرق الأوسط إلى أوكرانيا وزيلينسكي يندد

قال المتحدث باسم الكرملين إنه "بوسع السوريين الانضمام إلى القوات الروسية المحاربة في أوكرانيا"

قال الرئيس الروسي فلادمير بوتين لوزير الدفاع سيرغي شويغو، اليوم الجمعة، "إذا رأيتم أن هناك أشخاصا يرغبون طوعا (بدعم الانفصاليين في شرق أوكرانيا)، عليكم إذا مساعدتهم على الانتقال إلى مناطق القتال" في ما قال الرئيس الأوكراني إن روسيا"تتعاقد مع قتلة سوريين من أجل تدمير أوكرانيا".

وقال شويغو إن 16 ألف متطوع في الشرق الأوسط مستعدون للقتال مع القوات المدعومة من روسيا، ومن جهته وقال متحدث باسم الكرملين إنه بوسع السوريين الانضمام إلى القوات الروسية المحاربة في أوكرانيا.

وندد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجمعة بروسيا وقال إن "روسيا تتعاقد مع قتلة سوريين من أجل تدمير أوكرانيا"واضاف في مقطع فيديو على تلغرام "إنها حرب مع عدو عنيد جدا ... قرر استخدام مرتزقة ضد مواطنينا. قتلة من سوريا، من بلد دمر فيه المحتلون كل شيء، كما يفعلون بنا".