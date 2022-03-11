بريطانيا تفرض عقوبات على 386 نائبا روسيا أيدوا غزو أوكرانيا

أشارت ليز تراس إلى النواب سيخضعون لمنع السفر ولتجميد أصولهم في المملكة المتحدة إذا وجدت.

قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، اليوم الجمعة، إن "لندن فرضت عقوبات على 386 نائبا روسيا أيدوا غزو أوكرانيا وصوتوا للاعتراف باستقلال منطقتيْ دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا"وأشارت إلى النواب سيخضعون لمنع السفر ولتجميد أصولهم في المملكة المتحدة إذا وجدت.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق نت اليوم الجمعة، عن "تحوّلات إيجابية" في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، وذلك بعد أسبوعين من بدء هجوم موسكو كييف، وقال بوتين لنظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، خلال لقاء متلفز في موسكو: "هناك تحوّلات إيجابية أكيدة، هذا ما أبلغني به المفاوضون من جانبنا"، لافتا إلى أن المفاوضات "تجري حاليا بشكل شبه يومي".

ومن جهته أعلن الكرملين أنه سيُسمح للمقاتلين من سوريا ودول الشرق الأوسط بالقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا، بعدما دعم الرئيس فلاديمير بوتين خطة إرسال مقاتلين متطوعين للانخراط في الحرب.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، إن وزير الدفاع الروسي لفت إلى أن "معظم الأشخاص الذين يرغبون وطلبوا (القتال) هم مواطنون من دول في الشرق الأوسط وسوريون".