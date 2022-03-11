وزير الخارجية الإسرائيلي يتوجه إلى رومانيا وسلوفاكيا مساء غد السبت

سيلتقي بمسؤولين من وزارة الخارجية يعملون على لإنقاذ الإسرائيليين واليهود الأوكرانيين ومساعدة اللاجئين

يتوجه وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إلى رومانيا وسلوفاكيا مساء غد السبت، بعد أكثر من أسبوعين من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وسيلتقي بمسؤولين من وزارة الخارجية الإسرائيلية يعملون على لإنقاذ الإسرائيليين واليهود الأوكرانيين ومساعدة اللاجئين على عبور الحدود. كما سيلتقي برؤساء دول سيناقش معهم الوضع في أوروبا والعلاقات الثنائية مع إسرائيل.

ومن المتوقع أن يصل يائير لابيد إلى بوخارست يوم الأحد لإجراء محادثات مع رئيس الوزراء الروماني نيكولاي سيوتشو ووزير الخارجية الروماني بوغدان أوريسكو وسيعقد وزراء الخارجية مؤتمرا صحفيا في نهاية اجتماعهم.

وفي السياق وصل إلى إسرائيل منذ نشوب الحرب في اكرانيا نحو 6200 لاجئ من حملة جوازات السفر الاكرانية . ورفضت السلطات دخول 214 منهم. ونُقل الليلة الماضية الى فندق اللاجئون الاكرانيون غير اليهود الذين تم توقيفهم في مطار بن غوريون الى حين اتخاذ القرار بشأن استيعابهم في إسرائيل ام لا.

وفي وقت سابق خلال نقاش في اللجنة الوزارية لشؤون الاستعياب انتقد بعض الوزراء الوضع وقالوا "انه من غير الانساني ان يتم ابقاء طالبي اللجوء في المطار دون توفير الظروف الملائمة لهم" .