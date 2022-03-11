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الهيئة الروسية الناظمة تحظر الوصول إلى تطبيق إنستغرام

AFP

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تُظهر صورة تم التقاطها في 18 أكتوبر 2021 في موسكو شعار شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية Instagram على شاشة الجهاز اللوحي.
Kirill KUDRYAVTSEV / AFPتُظهر صورة تم التقاطها في 18 أكتوبر 2021 في موسكو شعار شبكة التواصل الاجتماعي الأمريكية Instagram على شاشة الجهاز اللوحي.

روسكومنادزور في بيان "بناء على طلب مكتب المدعي العام، سيحظر الوصول إلى تطبيق إنستغرام ... في روسيا".

أعلنت الهيئة الروسية الناظمة روسكومنادزور، اليوم الجمعة، حظرت الوصول إلى تطبيق إنستغرام الذي تتهمه بنشر دعوات إلى العنف ضد الروس على خلفية الحرب في أوكرانيا. وقالت في بيان "بناء على طلب مكتب المدعي العام، سيحظر الوصول إلى تطبيق إنستغرام، في روسيا".

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وكانت الهيئة الناظمة قد أعلنت الجمعة المنصرم أنها بدأت "تقييد الوصول" إلى تويتر بعد حجبها موقع فيسبوك، متهما شبكة التواصل الاجتماعية ب"التمييز" حيال وسائل الإعلام الروسية مثل تلفزيون زفيزدا التابع لوزارة الدفاع ووكالة أنباء ريا نوفوستي وقناة روسيا اليوم RT العالمية أو موقعي Lenta.ru وGazeta.ru. 