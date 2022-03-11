بايدن: الولايات المتحدة وحلفاءها سيوقفون تطبيق خاصية التفضيل التجاري مع روسيا

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، مساء اليوم الجمعة، إن "الولايات المتحدة وحلفائها سيوقفون تطبيق خاصية التفضيل التجاري مع روسيا ومستمرين بالعمل على فرض مزيد من الضغوط عليها"وتابع"سنتخذ خطوات إضافية للوقوف أمام العدوان الروسي على أوكرانيا".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها من البيت الأبيض اليوم، قائلا: "سنتخذ خطوات إضافية للوقوف أمام العدوان الروسي على أوكرانيا"، مشدداً على أن "الوحدة مع الحلفاء ضرورية للوقوف أمام الرئيس الروسي "وأعلن بايدن عن نفرض حظراً على "واردات المأكولات البحرية والمشروبات الكحولية" من روسيا إلى الولايات المتحدة، مضيفاً: "نحن نزيد التنسيق مع مجموعة السبع لفرض عقوبات إضافية على كبار رجال الأعمال الروس".

وقال إن البورصة الروسية مغلقة منذ أسبوعين "بسبب تأثرها بالعقوبات الاقتصادية" على موسكو، كما شدد على أن واشنطن ستوفر المزيد من الدعم لأوكرانيا، مضيفاً: "نسهل وصول المزيد من شحنات الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا.. كما أن مجلس الشيوخ مرر قانون إنفاق لمساعدة الشعب الأوكراني".