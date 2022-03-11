بطلب من روسيا: مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة بشأن "الأسلحة البيولوجية" في أوكرانيا

تبحث الجلسة في اتهامات أطلقتها موسكو، لحكومة كييف، بأنّها تدير بالتعاون مع واشنطن مختبرات في أوكرانيا

بطلب من روسيا انعقدت، اليوم الجمعة، جلسة لمجلس الأمن الدولي الطارئة، بطلب من روسيا بشأن الأسلحة البيولوجية في أوكرانيا، لبحث الجلسة في اتهامات أطلقتها موسكو، لحكومة كييف، بأنّها تدير بالتعاون مع واشنطن مختبرات في أوكرانيا بهدف إنتاج أسلحة بيولوجية، وهو ما نفته العاصمتان.

وقالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، في كلمتها خلال الجلسة، إن "القوات الروسية مستمرة في حصار العديد من المدن الأوكرانية"وأضافت أن "هناك عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين في أوكرانيا، ومن الصعب الحصول على معلومات بشأن أرقام الضحايا في أوكرانيا".

وأكدت روزماري ديكارلو على أن"القوات الروسية استخدمت القنابل العنقودية ضد المدنيين في أوكرانيا، وينبغي التحقيق في جميع انتهاكات حقوق الإنسان بأوكرانيا ومحاسبة المسؤولين عنها".وشددت على "ضرورة وقف القتال في أوكرانيا للسماح بإجلاء المدنيين ودخول المساعدات الإنسانية".