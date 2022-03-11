مسؤول أوكراني كبير لـ i24NEWS "جهود وساطة نفتالي بينيت بين روسيا وأوكرانيا "غير فعالة"

"شعرت أوكرانيا أن بينيت لم يتصرف كوسيط نشط بل مجرد صندوق بريد في الطريقة التي كان يربط بها الرسائل"

قال مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الأوكرانية لـ i24NEWS ، اليوم الجمعة، إنه بينما تقدر كييف مبادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي للتوسط بين أوكرانيا وروسيا، "شعرت أوكرانيا أن بينيت لم يتصرف كوسيط نشط بل مجرد صندوق بريد في الطريقة التي كان يربط بها الرسائل من جانب إلى آخر".

وقال ذات المسؤول إن "هذا لا يعتبر وساطة نشطة من قبل الحكومة الأوكرانية"حيث منذ أن بدأت إسرائيل في التفكير في وساطة نشطة بين طرفي النزاع ، أوضحت إسرائيل لأوكرانيا أنها لا تستطيع الاعتماد على مساعدات إضافية، لأن الوسيط يجب أن يكون محايدًا لكلا الجانبين.

وكانت القيادة الأوكرانية قد سلمت أمس الخميس رسالة إلى السفارة الأوكرانية في إسرائيل، مضمونها إنه "من المتوقع أن يسعى الوسيط النشط للحصول على حلول وسط، بدلا من مجرد توصيل الرسائل من جانب إلى آخر"

وبحسب المصدر ، فإن "إسرائيل لم تثبت أنها وسيط ناجح، ولم تثبت الجهود الإسرائيلية أنها فريدة ومختلفة عما تفعله الدول الأخرى في موضوع المفاوضات، وبالتالي فإن أوكرانيا لا تحتاج إلى مثل هذا النوع من المفاوضات. وساطة ويفضل بدلاً من ذلك دعم أوضح لأوكرانيا في الحرب"

وقال المصدر أيضًا إن أوكرانيا تتفهم أن بينيت، بالإضافة إلى جهوده الدبلوماسية، يتعامل مع الأجندة السياسية المحلية هذه الأيام، ولهذا السبب تتوقع أوكرانيا منه أن يعين مبعوثًا خاصًا سيثبت أنه وسيط بشكل نشط بين البلدان".

وفقًا لمسؤول الحكومة الأوكرانية، "تتوقع أوكرانيا أن تحصل إسرائيل على دعم أكثر نشاطًا وأن تنضم إلى العقوبات الدولية المفروضة على روسيا" وتابع"كان بينيت هو الذي اتصل بزيلينسكي الثلاثاء المنصرم ، وقدم العرض الروسي الذي تضمن الاعتراف بالسلطة الروسية في شبه جزيرة القرم وما يسمى بجمهوريتي لوهانسك ودونيتسك وكذلك اتفاق أوكرانيا على الحفاظ على الحياد وعدم الانضمام إلى الناتو"

وبحسب المسؤول، قال بينيت لزيلينسكي إنه "يقترح عليه الموافقة على الشروط التي تفرضها روسيا من أجل إنهاء الحرب. رفض زيلينسكي العرض ومنذ ذلك الحين لم يتحدث الزعيمان بينهما. وأضاف المسؤول أن لديه "معرفة وثيقة بموقف الولايات المتحدة من قضية أوكرانيا، وأن واشنطن غير راضية عما تفعله إسرائيل حتى الآن" ويتوقع أن تتبنى إسرائيل خطاً واضحاً مؤيداً لأوكرانيا وتفرض عقوبات على روسيا.

وعقب التقارير حول طلب الرئيس الأوكراني إلقاء كلمة في الكنيست الإسرائيلي، يبحث المسؤولون الإسرائيليون في إمكانيات مختلفة لترتيب زيارته. وفقًا للمسؤول ، "اعتبر زيلينسكي أن هذا الخطاب مهم جدًا بالنسبة له شخصيًا بسبب جذوره اليهودية"