القوات الروسية تكثف انتشارها حول كييف وشرق أوكرانيا

تابعت الشركة أن "إحدى الصور أظهرت عناصر من كتيبة مدفعية روسية تطلق النار بكثافة في اتجاه جنوبي شرقي"

أكدت شركة ماكسر تكنولوجيز الأميركية، أمس الجمعة، أن صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية، أظهرت أن وحدات عسكرية روسية تواصل انتشارها بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف، وتطلق نيران المدفعية بكثافة صوب مناطق سكنية، مضيفة أن "النيران اندلعت في عدد من المنازل والمباني، وشوهدت أضرار واسعة النطاق في أنحاء بلدة شمال غربي كييف".

وتابعت الشركة أن "إحدى الصور أظهرت عناصر من كتيبة مدفعية روسية تطلق النار بكثافة في اتجاه جنوبي شرقي"، مشيرة أنها "لا تستطيع تأكيد أهداف الكتيبة، لكن الأضرار التي لوحظت في البلدة كانت على بعد حوالي سبعة كيلومترات جنوب شرقي انتشار المدفعية"، حسب موقع سكاي نيوز عربية.

ومن جانب آخر، قال الجيش الأوكراني في بيان إن "العاصمة الأوكرانية إلى جانب ماريوبول المطلة على بحر أزوف وكريفي ريغ وكريمنتشوغ ونيكوبول وزابوريجيا هي المناطق الرئيسة التي ما زالت جهود القوات الروسية تتركز فيها".

وأضاف الجيش أنه نظرا إلى "عدم قدرته على تحقيق نجاح، يواصل العدو هجماته بالصواريخ والقنابل على مدن واقعة في عمق الأراضي الأوكرانية هي دنيبرو ولوتسك وإيفانو-فرانكيفسك".

وكانت خدمات الطوارئ الأوكرانية قد أعلنت في وقت مبكر أمس الجمعة أنه "تعرضت مدينة ماريوبول لثلاث غارات جوية استهدفت حضانة أطفال ومبنى سكنيا ومصنعا للأحذية من طبقتين اندلع فيه حريق. وقتل شخص".