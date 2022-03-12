الرئيس الأوكراني يدعو أمهات الجنود الروس لمنع إرسال أبنائهن للحرب في أوكرانيا

الرئيس الأوكراني "أوكرانيا لم ترغب أبدا في هذه الحرب الرهيبة، وأوكرانيا لا تريدها. لكنها ستدافع عن نفسها"

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أمهات الجنود الروس إلى منع إرسال أبنائهن إلى "الحرب" في أوكرانيا، قائلا "أريد أن أقول هذا مرة جديدة للأمهات الروسيات، خصوصا لأمهات المجندين. لا ترسلن أولادكن إلى الحرب في بلد أجنبي".

وأضاف الرئيس الأوكراني في رسالة عبر تلغرام، "تحقّقنَ من مكان وجود أولادكن، وإذا كان لديكن أدنى شك في إمكان إرسال أولادكن إلى الحرب ضد أوكرانيا، تصرّفن على الفور لمنع مقتلهم أو خطفهم"، مشيرا أن "أوكرانيا لم ترغب أبدا في هذه الحرب الرهيبة، وأوكرانيا لا تريدها. لكنها ستدافع عن نفسها بقدر ما يتطلبه الأمر".

وكانت روسيا قد أقرت الأربعاء الماصي للمرة الأولى بوجود مجندين في أوكرانيا وأعلنت أن عددا منهم تعرض للأسر، فيما نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية أرقام هواتف وبريدا إلكترونيا يمكن للأمهات من خلالها الحصول على معلومات بشأن أبنائهن المسجونين في أوكرانيا.

وفي سياق آخر، قال الرئيس الأوكراني زيلينسكي في خطاب بثه التلفزيون، أمس الجمعة،وحول عمليات الإجلاء "إنه تم إجلاء 7144 شخصا في المجمل من 4 مدن أوكرانية الجمعة، وهو عدد أقل بكثير من العدد الذي تمكن من المغادرة في كل يوم من اليومين السابقين"، متهما روسيا برفض السماح للناس بالخروج من مدينة ماريوبول المحاصرة وقال إن "أوكرانيا ستحاول مرة أخرى توصيل الطعام والأدوية إلى هناك اليوم السبت"، حسب موقع العربية.

وكان زيلينسكي، قد أعلن أمس الجمعة، في تصريحات أخرى سابقة، أن موسكو تنشر مرتزقة سوريين خلال حربها مع الجيش الأوكراني، مؤكدا أن بلاده وصلت في هذه الحرب إلى "نقطة تحول استراتيجية"، لكنه أشار إلى أن المدة التي سيستمر فيها القتال لا يمكن تحديدها.