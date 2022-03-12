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الولايات المتحدة تحذر إسرائيل من أن تتحول إلى "الملجأ الأخير للأموال القذرة التي تغذي حروب بوتين"

i24NEWS

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نائبة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون العامة ، فيكتوريا نولاند ، تتحدث خلال إحاطة إعلامية في وزارة الخارجية بواشنطن ، الولايات المتحدة ، 27 يناير ، 2022.
AP Photo/Susan Walsh, Pool, Fileنائبة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون العامة ، فيكتوريا نولاند ، تتحدث خلال إحاطة إعلامية في وزارة الخارجية بواشنطن ، الولايات المتحدة ، 27 يناير ، 2022.

شددت فيكتوريا نولاند، "نطلب من جميع الديمقراطيات في العالم الانضمام إلينا في فرض العقوبات المالية على بوتين"

قالت نائبة وزير الخارجية الامريكي فيكتوريا نولاند، أمس الجمعة، إن على إسرائيل الانضمام إلى عقوبات العالم الغربي ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، مؤكدة "نحن نطلب من أكبر عدد ممكن من الدول أن تنضم إلينا، ونحن نطلب ذلك من إسرائيل أيضًا".

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وأضافت فيكتوريا نولاند، في تصريح لقناة 12 الإسرائيلية، ان واشنطن لا ترغب في ان تتحول اسرائيل الى الملجأ الأخير للاموال القذرة - حسب تعبيرها - المستخدَمة لتمويل حرب الرئيس فلاديمير بوتين في اوكرانيا"،

وشددت فيكتوريا نولاند، "نطلب من جميع الديمقراطيات في العالم الانضمام إلينا في فرض العقوبات المالية وعقوبات الرقابة على الصادرات التي فرضناها على بوتين"، مضيفة "نحن بحاجة إلى الضغط على النظام والأوليغارشية المحيطة به واقتصاده. وفي هذا السياق ، نطلب من أكبر عدد ممكن من الدول الانضمام إلينا. كما نطلب من إسرائيل أن تفعل ذلك".