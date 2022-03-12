الحرب في أوكرانيا: اليوم الـ17 || القوات الروسية تطوق كييف وتغلق الطرق المؤدية إلى ماريوبول
ندد الرئيس الروسي بوتين بما وصفه بانه "خرق فاضح" للقانون الإنساني الدولي من قبل القوات الأوكرانية
شددت القوات الروسية ضغوطها على كييف السبت وقصفت مواقع مدنية في مدن أخرى بينها ماريوبول التي يعيش آلاف من سكانها في ظروف قاسية بجنوب أوكرانيا.
وفي مدينة ميكولايف الساحلية (جنوب) لم تتوقف عمليات القصف ليلا وأصابت خصوصا مركزا لرعاية مرضى السرطان ومستشفى للعيون، كما ذكرت مراسلة وكالة فرانس برس.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية صباح السبت أن صفارات الإنذار دوت في كل الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك في المدن الكبرى كييف وأوديسا ودنيبرو وخاركيف.
في فاسيلكيف، دمّر القصف الروسي المطار صباح السبت، على بعد 40 كيلومترًا في جنوب كييف، فيما اشتعل أيضًا مستودع نفط، بحسب السلطات المحلية.
وقالت المنظمة غير الحكومية أطباء بلا حدود أن مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية المحاصرة منذ نحو 12 يوما تحت القصف باتت في وضع "شبه ميؤوس منه". وأضافت أن "مئات الآلاف من الأشخاص" محرومون فيها من المياه والتدفئة.
وندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت بما وصفه بانه "خرق فاضح" للقانون الإنساني الدولي من قبل القوات الأوكرانية، وذلك خلال محادثات هاتفية أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، بحسب ما أعلن الكرملين.
12 مارس 2022
أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن روسيا، التي غزت بلاده 24 شباط/فبراير، تبنّت "نهجا مختلفا بشكل جوهري" عن توجّهاتها السابقة خلال المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب.
وقال زيلينسكي للصحافيين إن هذا النهج يتناقض مع محادثات سابقة عندما كانت تكتفي موسكو بـ"إصدار إنذارات" وأكد أنه "سعيد بتلقي إشارة من روسيا" بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يرى "بعض التحوّلات الإيجابية" في المفاوضات.
أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك السبت أن بلاده تعتزم التخلي عن الفحم الروسي بحلول الخريف وعن النفط الروسي بحلول نهاية العام تقريبًا.
وقال الوزير المؤيد للقضايا البيئية لصحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" (Frankfurter Allgemeine Zeitung) "كل يوم، وحتى كل ساعة، نودّع أكثر فأكثر الواردات الروسية".
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، ان نحو 1300 جندي أوكراني قتلوا في القتال بين بلاده وروسيا حتى الآن.
ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت بما وصفه بانه "خرق فاضح" للقانون الإنساني الدولي من قبل القوات الأوكرانية، وذلك خلال محادثات هاتفية أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، بحسب ما أعلن الكرملين.
وجاء في بيان صدر عن مكتبه أن "بوتين أطلعهما على حقيقة الوضع.. تحديدا، تم إبلاغهما بالحقائق العديدة عن الخرق الفاضح لمعايير القانون الإنساني الدولي من قبل قوات الأمن الأوكرانية"، مضيفا أن بوتين حضّ الزعيمين الأوروبيين على التأثير على سلطات كييف.
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محادثة جديدة بين بوتين وشولتس وماكرون حول الغزو الروسي لأوكرانيا||
أعلن قصر الاليزيه السبت أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس تحدثا هاتفيًا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا، غداة قمة فرساي.
بدأ الاتصال نحو الساعة 12,00 ظهرًا (11,00 بتوقيت غرينتش) وانتهى بعد ساعتين تقريبًا، بحسب الرئاسة الفرنسية التي لفتت إلى أن ماكرون تحدّث قبل ذلك مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
أجرى ماكرون وشولتس وبوتين محادثة هاتفية الخميس طالبت خلالها فرنسا وألمانيا "روسيا بوقف فوري لإطلاق النار". منذ لقاء ماكرون وبوتين في الكرملين في 7 شباط/فبراير، أجرى الرئيس الفرنسي تسعة اتصالات مع نظيره الروسي، بما فيها اتصال الخميس، بحسب الاليزيه.