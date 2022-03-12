الحرب في أوكرانيا: اليوم الـ17 || القوات الروسية تطوق كييف وتغلق الطرق المؤدية إلى ماريوبول

ندد الرئيس الروسي بوتين بما وصفه بانه "خرق فاضح" للقانون الإنساني الدولي من قبل القوات الأوكرانية

شددت القوات الروسية ضغوطها على كييف السبت وقصفت مواقع مدنية في مدن أخرى بينها ماريوبول التي يعيش آلاف من سكانها في ظروف قاسية بجنوب أوكرانيا.

وفي مدينة ميكولايف الساحلية (جنوب) لم تتوقف عمليات القصف ليلا وأصابت خصوصا مركزا لرعاية مرضى السرطان ومستشفى للعيون، كما ذكرت مراسلة وكالة فرانس برس.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية صباح السبت أن صفارات الإنذار دوت في كل الأراضي الأوكرانية، بما في ذلك في المدن الكبرى كييف وأوديسا ودنيبرو وخاركيف.

في فاسيلكيف، دمّر القصف الروسي المطار صباح السبت، على بعد 40 كيلومترًا في جنوب كييف، فيما اشتعل أيضًا مستودع نفط، بحسب السلطات المحلية.

وقالت المنظمة غير الحكومية أطباء بلا حدود أن مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية المحاصرة منذ نحو 12 يوما تحت القصف باتت في وضع "شبه ميؤوس منه". وأضافت أن "مئات الآلاف من الأشخاص" محرومون فيها من المياه والتدفئة.

وندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت بما وصفه بانه "خرق فاضح" للقانون الإنساني الدولي من قبل القوات الأوكرانية، وذلك خلال محادثات هاتفية أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، بحسب ما أعلن الكرملين.