زيلينسكي: اقترحت على بينيت إجراء مفاوضات مع روسيا في القدس

زيلينسكي: يمكن لإسرائيل تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يأمل أن يكون لرئيس الوزراء نفتالي بينيت تأثير إيجابي على المفاوضات مع روسيا في محاولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار بين الطرفين.

وطرح زيلنسكي في خطابه فكرة إجراء محادثات بين روسيا وأوكرانيا في القدس، واقترح أن تقدم إسرائيل ضمانات أمنية لأوكرانيا.

قال زيلينسكي إن المفاوضات بين بلاده وروسيا تقدمت إلى خطوط جوهرية ولم تعد معنية فقط بإصدار الإنذارات. وقال إن الدول الغربية لم تشارك بشكل كاف في المفاوضات وأن حلف شمال الأطلسي قدم موقفا يفتقر إلى الشجاعة.

في اليومين الماضيين، كانت هناك تقارير متضاربة حول كيفية تعامل أوكرانيا مع جهود الوساطة التي قام بها بينيت بينها وبين روسيا.

وبحسب موقع "والا" الاسرائيليّ أفيد أن بينيت أوصى زيلينسكي بقبول عرض بوتين بإنهاء الحرب، والذي تضمن سلسلة من التنازلات القاسية من أوكرانيا، وأن بينيت رفض قبول التوصية.

وأفيد اليوم أن مستشار زيلينسكي، ميخائيل بودولكياك، كتب على صفحته على تويتر أن "بينيت لا يطلب من أوكرانيا الموافقة على مطالب روسيا، وهذا مستحيل لأسباب سياسية وأمنية". وأشار إلى أن إسرائيل تحث روسيا بالفعل على اتخاذ نهج أكثر اعتدالًا.