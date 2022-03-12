روسيا: نجدد إمدادات الطاقة لمفاعل تشيرنوبيل النووي

روسيا: إمدادات الطاقة لمفاعل تشيرنوبيل النووي في طور التجديد بمساعدة خبراء روس

قالت وكالة الطاقة الذرية الروسية "روساتوم"، اليوم السبت، إن إمدادات الطاقة لمفاعل تشيرنوبيل النووي في طور التجديد بمساعدة خبراء روس.

وبحسب الوكالة، فقد تم اتخاذ خطوات لضمان أمن المفاعلات النووية الأوكرانية، مع الحفاظ على اتصال وثيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأفيد أيضا أن طاقم أوكراني يقوم بأعمال الصيانة الدورية لعمال المناجم في تشيرنوبيل وزابوريزهيا.

جاء هذا بعد مضي حوالي أسبوعين على سيطرة القوات الروسية عليها، وبعد ان حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن الأنظمة التي تتيح إجراء عمليات مراقبة عن بُعد للمواد النووية في تشيرنوبل، القريبة من كييف، توقّفت عن إرسال البيانات إليها.