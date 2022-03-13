مسؤول: روسيا تقصف قاعدة عسكرية عند الحدود مع لفيف في أوكرانيا

روسيا "شنت غارة جوية من 8 صورايخ على المركز الدولي لحفظ السلام والأمن"، على بعد حوالي 40 شمال غرب لفيف"

قال مسؤول محلي، الأحد ، إن القوات الروسية شنت عدة ضربات جوية على أرض تدريب عسكرية خارج مدينة لفيف غرب أوكرانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا.

وقال رئيس الإدارة الإقليمية في لفيف، مكسيم كوزيتسكي، على صفحته التي تم التحقق منها على فيسبوك، إن روسيا "شنت غارة جوية على المركز الدولي لحفظ السلام والأمن"، على بعد حوالي 40 كيلومترا (25 ميلا) شمال غرب لفيف ، مضيفا أنه تم إطلاق ثمانية صواريخ.