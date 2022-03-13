English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

مسؤول: روسيا تقصف قاعدة عسكرية عند الحدود مع لفيف في أوكرانيا

i24news

دقيقة 1
نظرة عامة على المباني المتضررة وخزانات الوقود المحترقة في مطار أنتونوف في هوستوميل، شمال غرب كييف ، أوكرانيا ، في 11 مارس 2022.
SATELLITE IMAGE ©2022 MAXAR TECHNOLOGIES / AFPنظرة عامة على المباني المتضررة وخزانات الوقود المحترقة في مطار أنتونوف في هوستوميل، شمال غرب كييف ، أوكرانيا ، في 11 مارس 2022.

روسيا "شنت غارة جوية من 8 صورايخ على المركز الدولي لحفظ السلام والأمن"، على بعد حوالي 40 شمال غرب لفيف"

قال مسؤول محلي، الأحد ، إن القوات الروسية شنت عدة ضربات جوية على أرض تدريب عسكرية خارج مدينة لفيف غرب أوكرانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا.

Video poster

وقال رئيس الإدارة الإقليمية في لفيف، مكسيم كوزيتسكي، على صفحته التي تم التحقق منها على فيسبوك، إن روسيا "شنت غارة جوية على المركز الدولي لحفظ السلام والأمن"، على بعد حوالي 40 كيلومترا (25 ميلا) شمال غرب لفيف ، مضيفا أنه تم إطلاق ثمانية صواريخ.