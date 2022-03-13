قصفت القوات الروسية، الأحد قاعدة جوية في منطقة لفيف في غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا بثمانية صواريخ

استعدت أوكرانيا الأحد لـ "دفاع لا هوادة فيه" عن كييف حيث تواجه العاصمة حصاراً محتملاً من قبل القوات الروسية التي شنت أيضًا غارة جوية على قاعدة عسكرية خارج مدينة لفيف، بالقرب من الحدود البولندية.

وفي خطاب عبر الفيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من ليلة السبت، أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن الروس لن يأخذوا أوكرانيا.

وقصفت القوات الروسية، الأحد قاعدة جوية في منطقة لفيف في غرب أوكرانيا قرب الحدود مع بولندا والتي كانت بمنأى نسبيا عن النزاع حتى الآن على ما أفادت السلطات المحلية. وقالت الإدارة المحلية في لفيف في بيان "شن المحتلون ضربة جوية على المركز الدولي لحفظ السلام والأمن. وتفيد المعلومات الأولية أنهم أطلقوا ثمانية صواريخ. ونجمع معلومات حول ضحايا (محتملين)".

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أنه سينشر قوات جديدة في ساحة المعركة، ودعا الغرب إلى الاضطلاع بدور فعال أكثر في محادثات السلام بين كييف وموسكو. كما قال الرئيس إنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت حول إمكانية إجراء مفاوضات سلام.

وأفادت وزارة الدفاع البريطانية أن الاشتباكات بين القوات مستمرة، حيث حشدت القوات البرية الروسية حوالي 16 ميلاً خارج العاصمة الأوكرانية.

ردًا على الغزو، تعمل القوى العالمية أيضًا على زيادة دعمها لكييف مع تعزيز الجهود لمعاقبة موسكو وعزل روسيا اقتصاديًا.

أعلنت الولايات المتحدة يوم السبت أنها سترسل ما يصل إلى 200 مليون دولار من الأسلحة إلى أوكرانيا ، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الكتلة ستلغي وضع روسيا التجاري للدولة الأكثر تفضيلًا.