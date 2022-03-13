600 لاجئ جديد من أوكرانيا في يوم واحد يصلون إسرائيل الأحد في رقم قياسي

خلال عطلة نهاية الأسبوع، استمر العديد من المهاجرين في الوصول على متن رحلات الإنقاذ وفق وزارة الهجرة والاستيعاب

من المقرر أن يصل الأحد إلى إسرائيل حوالي 600 لاجئ من أوكرانيا، في رقم قياسي للمهاجرين الذين وصلوا إلى إسرائيل في يوم واحد منذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا. واستقبلت إسرائيل منذ بداية النزاع، وفق آخر تحديث إحصائي 1078 مهاجراً من أوكرانيا من مستحقي قانون العودة، و929 مهاجراً آخرين، ووصل من روسيا 914 مهاجرًا.

ووصل في ساعة مبكرة من صباح الأحد، حوالي 122 مهاجرا من بولندا.

وسيصل في الظهيرة، حوالي 170 مهاجرًا من مولدوفا. يتبعهم في فترة ما بعد الظهر، 162 مهاجراً قانونًيا مؤهلًا للعودة. في وقت متأخر من المساء، ستهبط رحلة جوية تضم 160 مستحقاً للعودة (بحكم كونهم من اليهود). لاحظت وزارة الهجرة والاستيعاب أيضًا أنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، استمر العديد من المهاجرين في الوصول على متن رحلات الإنقاذ واستمر موظفو وزارة الهجرة والاستيعاب في استقبالهم. كما هو معروف، أقامت وزارة الهجرة والاستيعاب غرفة متابعة في مطار بن غوريون، حيث يعمل موظفو وزارة الاستيعاب على مدار 24 ساعة في حالة الطوارئ.

وزيرة الهجرة والاستيعاب ، بنينا تامانو شاتيه قالت: "يحق لموظفي وزارة الهجرة والاستيعاب استقبال إخوتنا وأخواتنا الذين قدموا من أوكرانيا والذين فروا من القتال. لقد اعنت عن حالة طوارئ تجيز العمل حول الساعة لتقديم المساعدة والدعم للمهاجرين في كافة المجالات. ويجري العمل على نقلهم إلى فنادق حيث قمنا باستئجار الغرف لصالحهم بإطار الإستعدادات لاستقبالهم".