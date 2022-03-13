قمة يونانية تركية في اسطنبول يتم تكريسها لصالح الأزمة في أوكرانيا

في خطوة تندرج ضمن تعزيز جهود التقارب بين الدولتين الجارتين العضوين في حلف شمال الأطلسي في ظل الحرب الروسية

يتوقع أن يزور رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكس، الأحد اسطنبول للقاء الرئيس رجب طيب إردوغان لعقد قمة، في خطوة تندرج ضمن تعزيز جهود التقارب بين الدولتين الجارتين العضوين في حلف شمال الأطلسي في ظل الحرب الروسية على أوكرانيا.

يذكر أن انقرة طرحت نفسها منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في موقع الوسيط بين البلدين المتنازعين، بعد أن استضافت مفاوضات الجمعة بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا، هي الأولى منذ شنت روسيا هجومها.

واغتنم الرئيس التركي زيارة ميتسوتاكس الذي يلتقي الأحد في اسطنبول بطريرك القسطنطينية المسكوني برثلماوس الأول، الزعيم الروحي للأرثوذكس في العالم، ليدعوه إلى مائدة غداء في المقر الرئاسي على ضفة البوسفور.

وشهدت العلاقات بين أثينا وأنقرة احتداماً في السنوات الماضية على خلفية الخلاف حول ترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط. وتصاعد التوتر في صيف 2020 عند محاولة تركيا القيام بأعمال تنقيب عن النفط والغاز في المياه المتنازع عليها، غير أن استئناف المفاوضات الثنائية عام 2021 سمح بانفراج نسبي في العلاقات.

وأوضحت أنتونيا زيرفاكي الأستاذة المساعدة في العلاقات الدولية في جامعة أثينا لوكالة فرانس برس "تعقد القمة اليونانية التركية على خلفية الحرب في أوكرانيا، لكنّه سيتم تقييمها في سياق الحوار اليوناني التركي الذي بدأ بعد خفض التصعيد في أزمة" صيف 2020.

وقال رئيس الوزراء اليوناني خلال مجلس وزراء "بصفتنا شريكين في حلف شمال الأطلسي، مطلوب منا التحرك في ظل الظروف الحالية" من أجل "محاولة إبقاء منطقتنا بعيدا عن أي أزمة جيوسياسية أخرى والتنديد بانتهاك (روسيا) القانون الدولي".

ونددت أثينا بشدة منذ 24 شباط/فبراير بالغزو الروسي لأوكرانيا ووصفته بأنه هجوم يهدف إلى "إعادة عجلة التاريخ" و"انتهاك فاضح للقانون الدولي".

وأوضح سنان أولغن مدير مركز الدراسات الاقتصادية والسياسية في اسطنبول لوكالة فرانس برس أنه "مع احتمال قيام حرب طويلة في البحر الأسود، من مصلحة البلدين تحسين علاقاتهما الثنائية ... وتسوية خلافاتهما".