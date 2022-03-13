وزير الخارجية الإسرائيلي يدعو من بخارست إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا والجلوس إلى طاولة المفاوضات

من المقرر أن يلتقي مع رئيس الوزراء الروماني لإجراء مناقشة أخرى حول الوضع في أوكرانيا ومسألة معاملة اللاجئين.

أنهى وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد اجتماعه مع رئيس الوزراء الروماني نيكولاي تشوكا. وتناول الاجتماع الوضع في أوكرانيا وتأثيرها على رومانيا.

وناقش المسؤولان وضع اللاجئين على الحدود والمساعدات الإنسانية لإسرائيل ورومانيا. وشكر الوزير لابيد رئيس الوزراء تشوكا على مساعدته وتعاونه الوثيق مع مسؤولي وزارة الخارجية في رومانيا.

وأكد الوزير يائير مجددًا لأن العلاقات التي اتسمت بطابع جيد في أوقات السلم تعززت أكثر في حالات الطوارئ من أجل شراكة حقيقية.قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في بيان مشترك مع وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو في ختام لقائهما الأحد في بوخارست: إسرائيل على غرار رومانيا تدين الغزو الروسي لأوكرانيا. فهو لا مبرر له، ونحن ندعو روسيا إلى وقف إطلاق النار والاعتداءات وحل القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات.

وناقش المسؤولان وضع اللاجئين على الحدود والمساعدات الإنسانية لإسرائيل ورومانيا. وشكر الوزير لابيد رئيس الوزراء تشوكا على مساعدته وتعاونه الوثيق مع مسؤولي وزارة الخارجية في رومانيا.

وأكد الوزير يائير مجددًا أن "العلاقات التي اتسمت بطابع جيد في أوقات السلم تعززت أكثر في حالات الطوارئ من أجل شراكة حقيقية.

وفي وقت سابق من نهار الأحد، التقى الوزير الإسرائيلي بنظيره الروماني وقال لابيد في بيان مشترك مع وزير الخارجية الروماني بوجدان أوريسكو في ختام لقائهما في بوخارست: إسرائيل على غرار رومانيا تدين الغزو الروسي لأوكرانيا. فهو لا مبرر له، ونحن ندعو روسيا إلى وقف إطلاق النار والاعتداءات وحل القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات.

وأضاف لابيد "ستساعد إسرائيل بقدر ما تستطيع للوصول إلى حل سلمي. نحن نعمل بالتنسيق الكامل مع حليفتنا، الولايات المتحدة، ومع شركائنا الأوروبيين لمحاولة إنهاء هذه المأساة العنيفة في أسرع وقت ممكن".

وتابع "الحكومة الرومانية ساعدت إسرائيل وتساعدها في إنقاذ العديد من الأرواح. غادر الأطفال اليهود دار الأيتام في أوديسا، والأطفال المصابون بالسرطان الذين تم إرسالهم إلى إسرائيل للعلاج، وآلاف اللاجئين الذين تم إنقاذ حياتهم بفضل التعاون بيننا.

هذا ووجه لابيد الشكر لنظيره الروماني بقوله "أشكرك يا صديقي وأشكر الحكومة الرومانية على تعاونها وحسن نيتها. وهذا دليل آخر على الصداقة الشجاعة والطويلة الأمد بين بلدينا، في زمن السلم وكذلك في أوقات الحرب".

وأوضح وزير الخارجية الإسرائيلي أنه من المقرر أن يلتقي تالياً، مع رئيس الوزراء الروماني لإجراء مناقشة أخرى حول الوضع في أوكرانيا ومسألة معاملة اللاجئين. وسيتوجه بعد ذلك في جولة في أحد مراكز اللاجئين التابعة للوكالة هنا في بوخارست، ومن هناك إلى معبر سيريت الحدودي، حيث يتمركز موظفو وزارة الخارجية تقريبًا منذ اليوم الأول للقتال لمساعدة اللاجئين على الخروج.