مقتل صحافي في صحيفة"نيويورك تايمز" وإصابة آخر في أوكرانيا

قال الجرّاح الذي تطوّع لمساعدة القوات الأوكرانية إن أحد الأميركيَّين قتل على الفور بينما عالج الثاني بنفسه

أفاد قائد شرطة منطقة كييف أندري نيبيتوف، اليوم الأحد، أن القوات الروسية في بلدة إربين وهي جبهة قتال ضد القوات الروسية في شمال غرب كييف، قتلت الصحافي الأميركي في "نيويورك تايمز" برنت رونو وأصابة آخر.

وقال الجرّاح الذي تطوّع لمساعدة القوات الأوكرانية دانيلو شابوفالوف إن أحد الأميركيَّين قتل على الفور بينما عالج الثاني بنفسه، مضيفا لفرانس برس "تعرّضت السيارة لإطلاق نار. كان في داخلها صحافيين اثنين وشخص أوكراني"، مؤكدا أن الأوكراني والصحافي "أصيبا بجروح وقدّمت لهما الإسعافات الأولية، وأما الآخر فأصيب في رقبته وتوفي على الفور".

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وكانت بطاقة تعريف صادرة عن "نيويورك تايمز" من بين الوثائق، وهو أمر أدى إلى انتشار معلومات تفيد بأنه يعمل لصالح الصحيفة، لكن الصحيفة الأميركية أكدت بأنه لم يكن يعمل لديها عندما قتل.

ومن جانبه، قال بيان نشره نائب مدير تحرير الصحيفة كليف ليفي إن "برنت كان مصوّرًا موهوبًا ومخرجًا تعاون مع +نيويورك تايمز+ على مدى سنوات"، مضيفا "رغم أنه تعاون مع +ذي تايمز+ في الماضي، لم يكن (لدى مقتله) في مهمة أوكلت إليه من أي أقسام +ذي تايمز+ في أوكرانيا".

يشار إلى أن برنت رونو مراسل حربي، ومخرج أفلام وثائقية مع شقيقه كريغ. وقد حصل على جوائز عدة عن أفلامه وتقاريره الصحافية خلال مسيرته، بينها جائزة duPont-Columbia Awards وجائزة "بيبودي".

وصوّر برنت مع شقيقه عدداً من الأفلام من داخل المناطق التي شهدت حروباً ضارية واضطرابات سياسية وكوارث طبيعية كبرى، مثل العراق وأفغانستان وهايتي، ومصر، وليبيا، والمكسيك...

ويذكر أن "نيويورك تايمز" واصلت تغطيتها منذ بداية الحرب في الداخل الأوكراني، بينما أعلنت الثلاثاء الماضي عن سحب طاقمها مؤقتاً من روسيا في أعقاب التشريع جديد الذي وقع عليه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويعاقب بالسجن "كل من يتهم بنشر أخبار كاذبة"، في خطوة قانونية لتضييق الخناق على حرية الصحافة.