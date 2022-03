مقتل صحافي في صحيفة"نيويورك تايمز" وإصابة آخر في أوكرانيا

أفاد قائد شرطة منطقة كييف أندري نيبيتوف، اليوم الأحد، أن القوات الروسية في بلدة إربين وهي جبهة قتال ضد القوات الروسية في شمال غرب كييف، قتلت الصحافي الأميركي في "نيويورك تايمز" برنت رونو وأصابة آخر.

وقال الجرّاح الذي تطوّع لمساعدة القوات الأوكرانية دانيلو شابوفالوف إن أحد الأميركيَّين قتل على الفور بينما عالج الثاني بنفسه، مضيفا لفرانس برس "تعرّضت السيارة لإطلاق نار. كان في داخلها صحافيين اثنين وشخص أوكراني"، مؤكدا أن الأوكراني والصحافي "أصيبا بجروح وقدّمت لهما الإسعافات الأولية، وأما الآخر فأصيب في رقبته وتوفي على الفور".